Recensie De mol en de paradijsvogel: Musical over Albert Mol toont de achterkant van ‘Malle Appie’

Laus Steenbeeke is de ideale Albert Mol, die goed uitkijkt dat hij van zijn rol geen karikatuur maakt. Beeld Liza Kollau

Ruim een jaar geleden liet tekstschrijver en regisseur Daniël Cohen in laboratoriumtheater DeLaMar West een al behoorlijk overtuigende proefversie zien van de musical De mol en de paradijsvogel over Albert Mol, die bij het grote publiek vooral bekend is geworden als het over de top lachebek-panellid van Wie van de Drie?

De weeffoutjes zijn er nu uitgehaald en het resultaat is een schitterende, gevoelige en zeer geestige voorstelling over een flamboyante, veelzijdige artiest, die aan het eind van zijn leven in de Achterhoek lamgeslagen is door de twijfel of hij wel de juiste keuzes heeft gemaakt.

Toen presentator Koos Postema hem in 1969 in de talkshow Een Groot Uur U vroeg of hij homo was, antwoordde hij volmondig ja. Hij was daarmee de eerste bekende Nederlander die daar openlijk voor uit kwam. De conservatieve gayscene moest echter weinig hebben van deze ‘flikker met flair die het voor de anderen verpest’.

Syrische vluchteling Wassim

Cohen maakt zich kwaad over deze dwaze zelfhaat binnen de homogemeenschap en zoekt met zijn kraakheldere tekst, die zich laat lezen als een met fantasie aangeklede biografie, naar eerherstel voor Albert Mol. Hij heeft de moed gehad om als een pauw zijn veren te spreiden en zich niet als een mol in te gegraven, wat hij Wim Sonneveld verweet.

Als zijn levenseinde nadert dwarrelen allerlei belangrijke personen uit zijn leven door zijn hoofd, zoals zijn moeder (Renée de Gruijl), zijn Amerikaanse geliefde (Milan van Weelden) en Wim Sonneveld, uiterst smakelijk en beheerst gespeeld door Frans Mulder.

Daarnaast heeft Cohen de Syrische vluchteling Wassim (Silyan El Kattabi) ten tonele gevoerd, een personage dat losjes is gebaseerd op Saïd Zankoua (1990-2020), die als homoseksuele man in een Utrechtse volkswijk zijn leven lang te maken heeft gehad met getreiter en geweld.

Kunstgebit

De glitter-vrouwelijk uitgedoste Wassim wordt in de Prideperiode in elkaar geslagen door een groep Amsterdams-Marokkaanse jongeren op het Mercatorplein. Ook hij spreidde zijn veren, maar krijgt het cynische commentaar: ‘Het is Pride in de Warmoesstraat, niet op het Mercatorplein.’

Laus Steenbeeke is de ideale Albert Mol, die goed uitkijkt dat hij van zijn rol geen karikatuur maakt. Hij heeft de perfecte balans gevonden tussen Malle Appie en de wanhopige artiest. Ook de andere rollen zijn prima ingevuld. Zo maakt Renée de Gruijl een kunststukje van het nummer Vertrouw op mama, met tintelende variétémuziek van Jan Groenteman en Ezra van Nassauw, waarin Mol op aanraden van zijn moeder al zijn tanden laat trekken, omdat een kunstgebit meer artistiek verantwoord is.

Deze musical past perfect binnen de Pridemanifestaties, maar moet ook nog ver daarna en niet alleen in Amsterdam worden gespeeld.