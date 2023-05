Recensie: De melancholische liefdesliedjes van Benjamin hebben iets intrigerends, maar lijken ook op elkaar

Benjamin was eerder de frontman van hiphopband TRAUDES. Beeld Joel Traudes

Ruim twee jaar geleden begon Benjamin Traudes op TikTok en Instagram filmpjes van zijn muziek te uploaden. Filmpjes zoals we die kennen: een introverte jongen die alleen zingt in zijn slaapkamer, met voor zich een microfoon. Langzaam wist hij met zijn liefdesliedjes een publiek te vinden.

Voor sommigen had die introverte jongen een bekend gezicht. Tot een jaar daarvoor was hij nog de frontman van zijn hiphopband Traudes. Deze band had een mooi cv weten op te bouwen: een platendeal met Sony, een debuutalbum, een releaseparty in de Melkweg, uitnodigingen voor De Wereld Draait Door én festival Noorderslag.

Blijkbaar wilde de muzikant een andere weg inslaan, want de liedjes op zijn sociale media zijn echt niet te vergelijken met de muziek die hij met Traudes maakte. Waar de band koos voor nogal directe, Engelstalige hiphop zijn de liedjes van Benjamin als soloartiest Nederlandstalig en veel meer ingetogen.

Donkerblauw

Die fragmenten op sociale media van Benjamins nieuwe werk vielen op. Niet alleen bij steeds meer kijkers en luisteraars, maar ook bij platenlabel Noah's Ark. Het leverde hem begin 2022 een platendeal op. De eerste single die verscheen was Donkerblauw. Dit nummer is nu ook de titeltrack van de debuut-ep die vorige week verscheen én zijn best beluisterde liedje op Spotify tot nu toe (ruim 900.000 streams).

De ep telt zeven nummers, waarvan zes al eerder als singles verschenen. Het zijn zeven sterke, melancholische liefdesliedjes die iets intrigerends hebben. De muziek lijkt ondersteunend te zijn, zodat Benjamin alle ruimte heeft om meanderend te zingen, en dat doet hij goed. De teksten zijn ook sterk: ieder liedje vertelt een verhaal. En toch valt er na het beluisteren van alle zeven nummers iets aan te merken op de ep: het lijkt allemaal nogal op elkaar.

Hetzelfde recept

Zowel qua inhoud als qua vorm heeft elk liedje hetzelfde recept: er is altijd iets om een meisje te doen. Of ze is zijn eerste liefde, of ze heeft al een vriend, of het is voorbij, of zijn leven was donkerblauw, en nu niet meer, door haar. Daarnaast begint ieder nummer rustig, om vervolgens toe te werken naar een bombastisch refrein waarin Benjamin met zijn stem de hoogte in gaat (de refreintjes zijn echt zijn kracht).

Dat alle nummers op deze ep op elkaar lijken, zegt eigenlijk niet zoveel over Benjamins kwaliteiten als muzikant en zanger. Het doet je eerder afvragen waarom uitgerekend deze zeven nummers bij elkaar op een ep moesten verschijnen. Want wie Benjamins werk op sociale media goed heeft beluisterd en zijn eerdere werk van TRAUDES kent, weet dat zijn palet veel kleurrijker is.