Recensie: de makers van serie The Full Monty hadden het verleden beter met rust kunnen laten

Beeld Ben Blackall

De vriendengroep van toen heeft het 25 jaar later nog steeds niet getroffen. Dave (Mark Addy) werkt als conciërge op de school waar zijn vrouw de scepter zwaait en een verhouding heeft met haar jongere collega. Gaz (Robert Carlyle) werkt op een psychiatrische afdeling waar de patiënten zo gedrogeerd mogelijk worden behandeld. Ook zijn privéleven is niet florissant. Zijn dochter, net zo’n bijdehand karakter als haar vader, ziet hij amper meer.

Met de overige vrienden gaat het niet veel beter. Geld- en relatieproblemen worden breed uitgemeten in de acht delen van deze reeks, waarin gelukkig dezelfde hoofdrolspelers opduiken als in de film. Voor wie film en serie wil vergelijken: Disney+ heeft ook de oorspronkelijke film online staan.

Maar de grote vraag is natuurlijk of het vervolg uit de schaduw van de film kan stappen. Dat valt helaas wat tegen. De makers introduceren een groot aantal nieuwe personages, waardoor de verhaallijnen elkaar behoorlijk in de weg zitten.

Galgenhumor

Engelse film- en televisiemakers zijn doorgaans meesters in het uitdiepen van de besognes van de onderste lagen in de Britse samenleving. Naar de bijpassende galgenhumor wordt ook in deze reeks gezocht, maar echt bevrijdend werken de grappen nooit.

Naar het verleden van 1997 wordt mondjesmaat verwezen. Een krantenknipsel brengt herinneringen naar boven en een confrontatie in het uitzendbureau eindigt met een gedwongen dans van You Can Leave Your Hat On, maar dan strammer en gekleed uitgevoerd. De mislukte striptease is een knipoog naar het verleden, dat misschien maar beter met rust gelaten had kunnen worden.