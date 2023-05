Recensie De liefdesliederen van W.E.B. Du Bois: een gebrekkig, maar heel menselijk personage waarmee velen zich zullen identificeren

Honorée Fanonne Jeffers brengt met haar eerste roman De liefdesliederen van W.E.B. Du Bois een familielijn tot leven waarin ze belangrijke geschiedenislessen uitlicht en grote thema’s uitdiept, zoals racisme, seksisme en klassisme. Hieronder ligt een feministische ruggengraat die niet te missen is, zonder dat het er te dik bovenop ligt.

De liefdesliederen van W.E.B. Du Bois, de debuutroman van de Amerikaanse dichter Honorée Fanonne Jeffers uit 2021, vertelt het levensverhaal van een zwart meisje in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, Ailey Pearl Garfield. Beginnend bij haar 18de-eeuwse voorouders wisselt het boek meerdere tijdlijnen met elkaar af, die steeds meer samenkomen en verschillende kanten van één groot verhaal vertellen.

In de 18de eeuw vindt een zwarte man, Ailey’s voorouder, onderdak bij de mensen van de Creek, zoals de oorspronkelijke bewoners van het huidige Georgia worden genoemd. Hij trouwt met een vrouw die bekendstaat als Vrouw-van-de-Wind. Zonder te weten dat hij bij haar een kind heeft verwekt vertrekt de zwarte man weer. Hun dochter Nila groeit op en trouwt, ondanks de waarschuwingen van haar moeder, met een witte man – het startschot van alle ellende die de komende generaties zal teisteren. Deze verhaallijn volgt niet alleen de voorouders van Ailey, maar gaat ook over het slavernijverleden van Amerika.

Iets wat vaak onderbelicht blijft als het gaat om die geschiedenis, is goed opgenomen in dit verhaal: de rol en de positie van de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Jeffers beschrijft de manier waarop zij van hun land worden verdreven en de ‘Europese’ ziektes waaraan miljoenen van hen bezweken. Daarnaast is ze niet bang om de gruwelijke aspecten van de slavernij te benadrukken. Toch slaagt ze erin om de personages die deze wreedheden ondergaan niet alleen als slachtoffers af te schilderen. Ook hun waardigheid en kracht worden belicht.

Burgerrechtenbeweging

Ailey zelf wordt gevolgd vanaf haar derde. Haar familie komt uit het fictieve plaatsje Chicasetta in het zuiden van de Verenigde Staten, waar ze nog vaak naartoe gaat. Ailey groeit in Washington D.C. op met haar ouders Geoff en Belle en zussen Coco en Lydia, wier levensloop ook wordt gevolgd. Zo bevat het verhaal van haar ouders een historische blik op de zwarte burgerrechtenbeweging, waarin bekende figuren als Martin Luther King de revue passeren, en gaat dat van Lydia over de pijn en de gevolgen van het misbruik door haar grootvader Gandee, waardoor ze aan drugs verslaafd raakte.

Ailey krijgt te maken met hoge verwachtingen van haar familie – ze ‘moet’ arts worden –, ondervindt veel tegenslag in de liefde en probeert haar weg te vinden in een wereld vol hindernissen voor zwarte vrouwen. Terwijl ze opgroeit en steeds meer over haar familiegeschiedenis leert, wordt ze ook geconfronteerd met de narigheid die haar gezinsleden hebben meegemaakt. Ook moet ze haar eigen misbruik door Gandee onder ogen komen.

Een ding is duidelijk: Ailey is degene die de mensen om haar heen constant probeert wakker te schudden om zich niet neer te leggen bij de normen van de maatschappij. Vooral de mannen in haar leven krijgen haar ongefilterde mening voorgeschoteld. Zo confronteert ze een klasgenoot met zijn seksisme: ‘Je zegt dat ik, als ik een man had, gelukkig zou zijn in een patriarchale, seksistische context, maar het is duidelijk dat je geen oog wenst te hebben voor mijn gemarginaliseerde, intersectionele identiteit als vrouw van de Afrikaanse diaspora.’

Maar hoewel Ailey van zich kan afbijten, maakt ook zij foute keuzes, waardoor ze terechtkomt in vrouwonvriendelijke situaties. Een paar van haar liefdeskeuzes laten zien dat haar eenzaamheid het wint van het feit dat ze weet dat ze slecht wordt behandeld. En dat maakt Ailey een gebrekkig, maar heel menselijk personage waarmee velen zich zullen identificeren.

Extra laag

Dat het boek verschillende tijdlijnen kent, klinkt ingewikkeld, maar Jeffers slaagt erin ze zo bij elkaar te brengen dat de lezer weinig moeite heeft het te volgen. Als extra laag heeft ze de werken erin verwerkt van de socioloog William Edward Burghardt Du Boi, die belangrijk waren voor de zwarte emancipatie. Zijn werk, voor elk groot hoofdstuk aangehaald, biedt lessen voor de lezers. Daarnaast worden zijn ideeën, bijvoorbeeld dat zwarte mensen meer kunnen zijn dan de witte samenleving van hen verwacht, gerepresenteerd door personages als Ailey. Ook krijgt hij een anekdotische rol in dit boek, onder meer door een herhaaldelijk aangehaalde ontmoeting met een van de personages. Al met al wordt zijn aanwezigheid door de roman heen gevoeld en gehoord.

De liefdesliederen van W.E.B. Du Bois is geen simpel coming-of-ageverhaal, maar zoals Jeffers het zelf noemt ‘een zwarte feministische roman’. En al is het met 800 pagina’s een lijvig boek, ze heeft geen letter te veel geschreven.

Een extra punt van waardering gaat uit naar de Nederlandse vertaling. Deze kan worden gezien als een goed voorbeeld van hoe je gevoelig moet omgaan met termen uit de zwarte geschiedenis zonder af te doen aan historische accuraatheid.

Honorée Fanonne Jeffers. Beeld Sydney A. Foster