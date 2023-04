Recensie De laatste maîtresse: minnares van Lodewijk XV fascinerend uit de vergetelheid gehaald

Jeanne du Barry was de opvolger van markiezin de Pompadour als maîtresse van van Lodewijk XV. Beeld Getty Images

Madame de Pompadour. Iedereen die weleens over de geschiedenis van Frankrijk heeft gelezen, zal haar naam zijn tegengekomen. Maîtresse van Lodewijk XV. Over een maîtresse als zij mogen we niet te smoezelig denken, het was een officiële functie die intens moest worden voorbereid.

Haar opvolgster is minder bekend, maar na de historische roman van Lucas Zandberg, De laatste maîtresse, komt daar misschien een einde aan. Ondertitel is: De memoires van Jeanne du Barry. Niet haar echte naam, zo is ze zich gaan noemen. Opgegroeid in een klooster, vrij snel daarna via korte omwegen aan het werk gegaan in een chic bordeel en daarna aan het hof beland.

Van haar leven is onlangs een film gemaakt die later dit jaar op Netflix te zien is.

Voorlopig moeten we het doen met het boek van Lucas Zandberg en dat is een groot genoegen, want hij is eminent verteller. Hij zet het leven van Jeanne du Barry vól neer en brengt het dichtbij. Sterk van hem dat hij haar memoires bedacht heeft, want zo leren we haar door en door kennen, voor zover een mens zich kennen laat.

Verborgen bestaan

Daarbij is Zandberg op een aantrekkelijke manier buitengewoon informatief. Hij brengt de 18de eeuw in Frankrijk intens tot leven. We weten niet allemaal hoe het er daar aan toeging, hoe het zat met de verhoudingen in de hoogste kringen, wat de gewoontes binnen het hof waren. Maar Zandberg is uitstekend op de hoogte en deelt zijn kennis subliem. Je kunt de voornaamste personages bij wijze van spreken in de ogen kijken.

Het boek verscheen eerder, in 2010, maar leidde een verborgen bestaan. Deze herkansing is meer dan terecht. Het is in feite Zandbergs tweede roman, daarna schreef hij er nog zes en daarin liet hij zijn bloeiende ontwikkeling als schrijver zien.

De laatste maîtresse vertoont wat mankementen die later gelukkig achterwege bleven, zoals iets te vaak met ‘gevoelens’ komen, tuttige passages over seks en soms wat al te plechtige zinnen. Voorts is het niet handig de memoires door te laten lopen tot het moment waarop de valbijl naar beneden begin te suizen. Ook Jeanne du Barry was slachtoffer van de Franse Revolutie.

Het zijn maar details. Lucas Zandberg heeft Jeanne fascinerend uit de vergetelheid naar het licht gevoerd.

De laatste maîtresse Lucas Zandberg

Uitgeverij kleine Uil, €21,95, 204 blz.