Recensie: de Franse graphic novel Marathon laat het Amsterdam van de Olympische Spelen van 1928 herleven

De Algerijn Ahmed Boughéra El Ouafi, die uitkwam voor Frankrijk, komt als eerste aan in het Olympisch Stadion. Beeld Getty

Amsterdam als decor van een Frans stripverhaal, dat gebeurt niet vaak. Lang geleden, in de jaren zestig, liet tekenaar Jean Graton een deel van zijn reeks over autocoureur Michel Vaillant zich afspelen in Nederland: op het circuit van Zandvoort, maar vooral ook in de hoofdstad.

Graton stelde Nederland voor als een land waar het altijd regende. In het nieuwe boek van striptekenaar Nicolas Debon zit het weer ook flink tegen. Deelnemers aan de marathon tijdens de Olympische Spelen van 1928 worden flink geplaagd door een straffe tegenwind op een groot deel van het parcours.

Wel bijzonder om de stad en de directe omgeving te zien uitgebeeld door een Franse tekenaar. Natuurlijk komt er een molen voorbij in het boek, maar Marathon biedt totaal geen clichématige voorstelling van Amsterdam in de jaren twintig van de vorige eeuw.

Veel herkenning

Roodbruin en blauwgrijs zijn de enige kleuren die Nicolas Debon zichzelf toestaat. Tekenen doet hij zo te zien met een penseel en inkt, terwijl hij ook gebruik lijkt te maken van krijt. Hij heeft een licht impressionistische stijl, die soms wat dreigend aan doet, maar Amsterdammers zullen op de tekeningen veel herkennen.

We zien het Olympisch Stadion, waar de marathon begint en eindigt. We herkennen ook de architectuur van Zuid, nog deels in aanbouw. Bruggen, trams, schepen – het is allemaal zo Amsterdams als maar kan. Buiten de stad komen de renners in Amstelveen onder meer langs Paviljoen Het Nieuwe Kalfje.

Tekst gaat door onder tekening

Illustratie uit de graphic novel Marathon. Beeld Nicolas Debon

Debon heeft zich grondig georiënteerd, dat is duidelijk. Maar wat bezielt een Fransman een graphic novel te maken die zich afspeelt tijdens het koningsnummer van de enige in Nederland gehouden Olympische Spelen? Het heeft alles te maken met Ahmed Boughéra El Ouafi, een Algerijn die namens Frankrijk won op de marathon.

Die winst was totaal onverwacht. Debon, die in Frankrijk werkte in de Renaultfabriek in Billancourt, was pas op het laatst aan de Franse equipe toegevoegd. In Frankrijk dacht indertijd niet iedereen even positief over mensen uit de kolonie Algerije. De Franse verteller in Marathon noemt El Ouafi neerbuigend een ‘Arabiertje’.

Diezelfde verteller weet ook dat Algerijnen worden gekenmerkt door een ‘erfelijke luiheid’ en ‘passieve nonchalance’, ‘waardoor ze het begrip competitie zelf niet kunnen bevatten’. Maar Ahmed Boughéra El Ouafi laat in een door de weersomstandigheden ongekend zware marathon iedereen achter zich.

Niet bij te benen

Zijn veel sterker geachte landgenoten kunnen hem niet bijbenen, maar ook de Amerikanen niet. Hij gaat zelfs te hard voor de onoverwinnelijk geachte Finse deelnemers.

Een ware tour de force verricht in Marathon ook tekenaar Nicolas Debon. In de grotendeels woordloze strip weet hij het in zijn tekeningen allemaal te vatten: de strijd, de vermoeidheid, de wind, de uitputting, de dorst, de slappe benen, de triomf ...

Voorin het boek bedankt Debon twee nichten van El Ouafi, die hij voor het verhaal heeft geraadpleegd. Achter in het boek is er behalve een bibliografie ook een dossier over de hardloper, geïllustreerd met historische foto’s.

Wist-je-datjes

De Nederlandse uitgever van Marathon (dat in Frankrijk in 2012 verscheen) heeft daar nog een hoofdstuk met Nederlandse wetenswaardigheden over de Spelen van 1928 aan toegevoegd.

Fijn wist-je-datje: prins Hendrik woonde de openingsceremonie bij, gestoken in admiraalsuniform en gezeten in een koninklijke loge, maar koningin Wilhelmina liet verstek gaan – Hare Majesteit was beledigd dat het organisatiecomité haar niet had betrokken in het opstellen van het programma.

Nicolas Debon: Marathon - Amsterdam 1928. Uitgeverij Scratch Books, €24,95.