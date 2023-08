Recensie: De fenomenale stem van Rhiannon Giddens verbindt alle muziekgenres

You’re the One van Rhiannon Giddens.

Dat Rhiannon Giddens (46) vorig jaar een Grammy won, was geen verrassing. Dat dat in de categorie beste folkalbum gebeurde, wel. Haar laatste plaat They’re calling me home (2021) was namelijk een bonte songverzameling die net zo goed onder wereldmuziek of gospel had kunnen vallen.

Maar indrukwekkend was het album wel en met de fenomenale stem van Giddens was er een verbindende factor tussen alle muzikale uithoeken.

Veelzijdige zangeres

Diezelfde formule geldt opvolger You’re the one, het eerste album dat Giddens volledig vult met eigen geschreven composities. Wederom valt op hoe veelzijdig Giddens is als zangeres.

Begonnen in bluegrassband The Carolina chocolate drops is de Amerikaanse zangeres inmiddels bijna elk denkbaar genre met gemak de baas. Opening Too little, too late, too bad is een sprankelende soulsong die geheel natuurlijk wordt opgevolgd door de folkpop van het titelnummer.

James Bond

Op Another wasted life laat Giddens horen wat haar antwoord zou zijn geweest als de producers van James Bond haar hadden gevraagd een soundtrack te maken. Who are you dreaming of biedt vervolgens plots glossy jarenvijftigpop.

Maar de beste proeve van Giddens’ kunnen is de luchtige bluegrass van If you don’t know how sweet it is. Een song over een sleets geraakt huwelijk, die klinkt als frivool avontuurtje op het aanrechtblad. Razend knap.