Recensie: de expositie van kunstenaar Anohni wordt overschaduwd door gezever over reizende zielen

De tijd lijkt te hebben stilgestaan in Huis Willet-Holthuysen. Als je rondloopt in het dubbele herenhuis aan de Herengracht stap je een andere wereld binnen, compleet met imposante stijlkamers en een balzaal, maar ook met privévertrekken en een voorraadkamer. Er zijn salons in neo-Lodewijk XVI-stijl en de tuin is ontworpen als symmetrische Franse stijltuin.

Het huis ontleent zijn naam aan het echtpaar dat hier in de tweede helft van de negentiende eeuw woonde, Abraham Willet en Louisa Holthuysen. Zij verzamelden kunst en antieke objecten en richtten het interieur naar hun smaak in. Die smaak was toen nogal gericht op het verleden, op de zeventiende eeuw bijvoorbeeld. De verschillende ruimtes en objecten zijn daardoor gelaagd en eclectisch. Sommige ruimtes werden in de twintigste eeuw gereconstrueerd, andere zijn nog min of meer leeg.

Zo maakt de negentiende-eeuwse omgeving aan de voorkant van de bovenste verdieping plaats voor een hedendaagse sfeer. De wanden zijn spierwit en er ligt een zacht, beige tapijt. Daarom moeten eerst de schoenen uit.

Expressie van vrouwelijkheid

Op deze plek ontvouwt zich een tentoonstelling die is samengesteld door de Engels-Amerikaanse muzikant, beeldend kunstenaar en theaterregisseur Anohni. Ze werd bekend als zangeres van de band Antony and the Johnsons, later omgedoopt tot Anohni and the Johnsons. Ze identificeerde zich als kind al als transgender en de tentoonstelling in Huis Willet-Holthuysen is nadrukkelijk bedoeld als een ‘expressie van vrouwelijkheid’, en is zich voortdurend ‘bewust van de mechanismen in de maatschappij die deze keer op keer proberen te vernietigen’.

She Who Saw Beautiful Things is een eerbetoon aan Anohni’s voormalige samenwerkingspartner en muze, Julia Yasuda (1943-2018). Zij werd geboren als intersekse persoon, werd als jongen opgevoed, en identificeerde zich later als vrouw. In het begin van de jaren zeventig ontmoette ze de fotograaf, actrice en schrijver Erika Yasuda, die geboren werd als Hatsue Kaneko. Ze trouwden in het geheim en gingen samenwonen in Tokio. In de jaren tachtig kreeg Erika Yasuda succes met haar foto’s. Maar ze ging zich toeleggen op haar schrijverschap, iets waar ze later spijt van had. Erika Yasuda overleed in 1986 aan kanker.

Voor deze tentoonstelling in Huis Willet-Holthuysen combineert Anohni foto’s, stoffen, surrealistische objecten en schilderkunst uit haar eigen praktijk met een selectie van Erika Yasuda’s foto’s. In de eerste ruimte liggen twee gladde, ovalen vormen van balsahout op het beige tapijt, die de zielen van Erika en Julia vertegenwoordigen.

Poezen

In een van de volgende ruimtes worden portretten van Erika en Julia Yasuda getoond met portretten van hun twee poezen. Hun lievelingsdieren worden beschreven als ‘een verlengstuk van de zielen van het stel zelf’. Ze wilden graag reïncarneren als poes, en wel als deze specifieke poezen. Er hangen sluiergordijnen die door Anohni zijn beschilderd met abstracte arabesken en fragmenten van koppen, half mens half poes. Het is raadselachtig waarom deze ingreep is gedaan. Ze ontnemen het zicht op de foto’s en voegen niets toe.

Voor Anohni is de tentoonstelling een hernieuwde kennismaking met Amsterdam, de stad waar ze als kind, eind jaren zeventig, een jaar woonde. Dat was in de Gerrit van der Veenstraat, waar zich tijdens de Tweede Wereldoorlog het hoofdkwartier bevond van de Nederlandse afdeling van de Sicherheitsdienst en vanaf 1942 ook de Zentralstelle für Judische Auswanderung, die de deportatie van Joden organiseerde. In de ‘blauwe kamer’ presenteert Anohni een straatnaambord, Euterpestraat, de voormalige naam van de Gerrit van der Veenstraat. Ze schrijft dat ze het bord heeft ‘opgedelfd’ en dat het in de nasleep van de Holocaust ‘aan het zicht van Amsterdammers onttrokken werd’. Het blijft vaag wat hier allemaal mee wordt bedoeld.

Ook elders in het gebouw heeft Anohni ingrepen gedaan die niet bijster origineel of interessant zijn. In de eetkamer staat een groot portret van Amanda Lepore. Er zijn stoelen omgegooid. Dat wil zeggen, het ‘uit bomen afkomstige hout in de stoelen buigt respectvol voor aspecten van gedeelde, diepvrouwelijke Natuur’. De ode aan een fotograaf uit de jaren tachtig wordt overschaduwd door gezever over reizende zielen, mensen die reïncarneren als hun eigen poes en hout dat buigt voor vrouwelijkheid.

