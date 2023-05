Recensie: De disco van Jessie Ware is vrolijk, funky en onbeschaamd hitsig

Beeld EMI Records

Op haar in 2020 verschenen album What’s Your Pleasure leerden we een nieuwe Jessie Ware kennen. Van een degelijke, maar ook wat tuttige singer-songwriter in het Adelesegment was ze een overtuigende discoqueen geworden. Op That! Feels Good! gaat ze verder op de ingeslagen weg, maar klinkt de muziek nóg aanstekelijker.

Disco in de stijl van de jaren zeventig en tachtig is het uitgangspunt. Chic, Donna Summer, The O’Jays, Sister Sledge, The Trammps, Giorgio Moroder, die hoek. Maar als een gemakzuchtige herhalingsoefening klinkt het album geen moment. Vrolijk, funky en onbeschaamd hitsig is het album, dat slechts tien songs bevat, van begin tot eind.

In de stemming

That! Feels Good! is echt zo’n plaat om net voor het uitgaan te draaien om in de stemming te komen. Er gewoon thuis een feestje mee bouwen kan natuurlijk ook, maar dan moet je er wel zelf een discobol bij denken.

Producers Stuart Price en James Ford zetten een sound neer die lekker vet en pompend klinkt en waarin vooral de blazersarrangementen opvallen. Jessie Ware zelf zingt zwoel en uitdagend. Haar prachtige Britse accent zorgt voor extra sensualiteit.