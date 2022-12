Recensie De Dijk: het is echt voorbij voor een van Nederlands beste bands ooit

De Dijk tijdens hun allerlaatste optreden in de Paradiso. Beeld ANP

Het moest, zo hadden de mannen van De Dijk zich duidelijk voorgenomen, een vrolijk slot worden. Geen tranen, geen melancholie en al helemaal geen bitterheid. Oké, de beslissing om op te houden was zeker niet unaniem – eigenlijk was zanger Huub van der Lubbe de enige die het wilde – maar eenmaal gearriveerd bij het slotakkoord, waren alle discussies gevoerd en alle harde woorden gevallen.

Wat restte was dankbaarheid. Veel dankbaarheid. En ergens ook nog steeds een flinter ongeloof. Want het was toch ook eigenlijk niet te bevatten wat die mannen in 41 jaar hadden meegemaakt. Met Nederlandstalige muziek nog wel. Een keuze die in 1981 synoniem was voor een trip naar het arbeidsbureau.

Daar stonden ze dan. Voor de 83ste keer in Paradiso. Afgeladen vol uiteraard. Maar dit maal met zo’n 1000 vrienden en collega’s en 500 gelukkige kaartkopers. Zij zagen de aller-, allerlaatste keer dat De Dijk zijn spierballen liet rollen. En hoewel na de ultieme toegift (welk nummer kon het anders zijn dan: Mag het licht uit?) volwassen mannen in de zaal elkaar met betraand gezicht op de schouder sloegen, was het voelbaar: het was op alle fronten mooi geweest.

Dit laatste concert was er een met een tevreden glimlach om de mond. Op het podium, maar ook in de zaal. Want zelden was het gevoel dat je bij De Dijk een avond onder vrienden verkeerde, zo tastbaar als zondagavond in Paradiso.

De mens, zo proefde je bij elk concert, bestaat slechts bij gratie van zijn medemens. En die was bij De Dijk toevallig altijd van het soort waarvan je verwachtte er een prettige avond in de kroeg te kunnen spenderen. Of toch tenminste even meerstemming te kunnen meegalmen over die deurkruk die in Binnen zonder kloppen maar niet naar benee wilde.

Solidariteit

Het publiek vormde zich in al die jaar naar de muziek van de band. Geëtst in honderden nummers was ‘samen zijn we sterker’ de boodschap die De Dijk na die vier decennia in een enveloppe met bestemming eeuwigheid stopte.

Hoewel Van der Lubbes idealisme in de loop der jaren plaatsmaakte voor realisme bleven zijn songs samen een manifest van solidariteit vormen. Met als meest kernachtige voorbeeld waarschijnlijk het lied dat Paradiso zondagavond nog een laatste keer liet kolken: Ik kan niet het alleen.

De hoofdpersoon zoals altijd: de kleine man die in de woelige wereld maar weinig houvast vond. Hoewel, er was een schoonheid die altijd troost bood: die van de vrouw. Niemand kon het sterkere geslacht zo op een voetstuk zingen als Huub van der Lubbe.

Dierbare overledenen

Het laatste concert van zondagavond vergat niet één publieksfavoriet. Er was een fijnbesnaarde versie van Als ze er niet is, een meeslepend saxofoon-gitaarduel tussen Roland Brunt en Jelle Broek op Onderuit en een prachtig ingetogen gehouden Kan ik iets voor je doen?

In al die liedjes schreef Van der Lubbe voor de goede verstaander ook zijn autobiografie. Als ze er niet is verwoordde zijn eenzaamheid toen zijn vrouw Teuntje moest worden behandeld tegen kanker. Kan ik iets voor je doen? was voor actrice Loes Luca, in een poging de pijn van het verlies van haar man Harald van der Lubbe, Huubs broer, iets te verlichten.

Het beste nummer van de avond? Waarschijnlijk toch de titelsong van de krachtigste plaat die De Dijk ooit maakte: Niemand in de stad uit 1989. (Al kwamen de albums Brussel uit 2008 en Allemansplein uit 2014 dichtbij).

Het lied zinderde nog bijna net zo als op die gedenkwaardige oktoberavond in 2010 toen de band eigenlijk met soulgigant Solomon Burke in Paradiso zou optreden. Burke stierf echter op weg naar Amsterdam en De Dijk speelde ineens een herdenkingsdienst, of liever: een celebration van zijn leven. Met in het rijtje dierbare overledenen van Niemand in de stad een nieuwe naam: Solomon.

Topconditie

Het opnemen van een plaat met Burke paste bij de vernieuwing die Van der Lubbe in het in steen gehouwen ritme van De Dijk steeds opnieuw moest bevechten. Hij probeerde het met sabbaticals, maar vond uiteindelijk niet meer waarvoor hij de rock-’n-roll instapte: verrassing. In die zin kon je de last van zijn schouders bijna op de vloer van Paradiso zien kletteren. Van der Lubbe kan in topconditie op weg naar een roman, een filmrol of een dichtbundel. Als het maar nieuw is.

Zo ging het via Dansen op de vulkaan, Nergens goed voor en Groot hart naar die onvermijdelijke finale. JB Meijers, enkele jaren gitarist, deed toegift Niet de lijnen maar de bocht nog enkele vurige solo’s cadeau. Maar toen was het echt voorbij en stapte Paradiso de koude Amsterdamse nacht én de liedtekst van Niemand in de stad in. Niet vaak regende het zo mooi in de straten.