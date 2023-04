Recensie: ‘De details’ is een wonderschone, volle en compacte roman

In De details, een mooie roman van de Zweedse Ia Genberg, onderzoekt de hoofdpersoon aan de hand van vier bepalende relaties wie ze is. Maar zijn de portretten die ze schetst niet vier afbeeldingen van haar eigen leven?

In een roman met de titel De details ben je als lezer natuurlijk ontzettend op je hoede. Al is de kans groot dat een detail meteen ook heel erg opvalt, doordat het nadrukkelijk een detail wil zijn.

Voorbeeld. “‘Oké,’ zei hij toen hij mijn buik zag, ‘oké, ik snap dat je hem moet hebben.’”

Zwanger, inderdaad. Terwijl dat woord, en alles eromheen, in de roman wordt verzwegen. Dan is de hint, het woord ‘buik’, dus niet subtiel verborgen, maar zwanger (sorry) van betekenis. Het is niet eens een detail meer maar een levensgrote knipperende pijl, die gedurende een lange scène op dat woord wijst.

Vormende relaties

Dat neemt niet weg dat De details, geschreven door de Zweedse Ia Genberg, een wonderschone roman is, opgebouwd uit vier verhalen met een naam als titel: Johanna, Niki, Alejandro en Birgitte. Over een eerste echte liefde, een allesbepalende vriendschap, dé liefde van je leven, en wie je gevormd heeft.

De hoofdpersoon, een vrouw van middelbare leeftijd met drie kinderen, beschrijft hoe ze die vier personen leerde kennen en hoe de (liefdes)relaties eindigden. Hoe ze uit haar leven verdwenen.

Meer dan portretten van die anderen zijn het, uiteraard zou ik zeggen, vier verschillende portretten van de hoofdpersoon zelf. Gedurende de roman is ze bevangen door koorts. Door over die bepalende relaties te schrijven probeert ze haar leven te duiden. Wie is ze, en wat heeft haar gevormd?

Gevonden liefdesbriefje

In een mooie, precieze, en reflecterende stijl laat Genberg zien hoe haar hoofdpersoon zoekt naar wat haar leven betekenis geeft. Ondanks de omvang van 160 pagina’s is De details een volle roman. Niet alleen doordat bijna alles wat gezegd wordt betekenis heeft – wat wil je ook met zo’n titel –, maar ook doordat Genberg veel juist níet uitschrijft.

Over de beëindiging van een relatie, prachtig terloops verteld en tussen haakjes: ‘(liefdesbriefje gevonden in een jaszak, gluren door de brievenbus in een onbekend portiek, nachtelijke telefoongesprekken, met open mond huilen middenin de spits, verhuisdozen in ondermaatse opslagruimtes)’.

Gaat het wel om de betekenisvolle details, is de vraag die rest na lezing, of zit alles wat de hoofdpersoon zocht toch niet gewoon in haarzelf?