Recensie: De dappere soldaat laat zien wat de kracht van verbeelding is

Malou Gorter, Diewertje Dir en Rop Verheijen spelen alle rollen in de De dappere soldaat. Beeld Sanne Peper

Panelen van beschilderd karton klappen om en uit als een pop-upboek, van een 19de-eeuwse woonkamer naar een pittoreske straat en weer terug. De universums die Steef de Jong creëert in het theater zijn bouwwerken van opzettelijke kneuterigheid en speelse verbeeldingskracht. Zo ook in De dappere soldaat, waarvoor hij samen met librettist Louis van Beek een operette van Oscar Strauss uit 1908 bewerkte.

Het is het einde van de 19de eeuw en in de verte woedt een oorlog tussen de Serven en de Bulgaren. De dreunen van kanonschoten trillen door de haard heen, terwijl drie vrouwen (gespeeld door Diewertje Dir, Malou Gorter en Rop Verheijen) al zingend de tijd doden met borduren en brieven schrijven. Wachtend op de mannen die vechten aan het front.

Aanstekelijke zangpartijen

Het plotseling opduiken van een gedeserteerde soldaat (ook gespeeld door Verheijen) die liever niet vecht en chocolaatjes in zijn revolver bewaart, vormt het startpunt van een kluchtige reeks plotverwikkelingen vol personagewisselingen. Wat lijkt te beginnen als een rollenspel van de drie vrouwen om de verveling van het eindeloze wachten tegen te gaan, neemt steeds meer de realiteit over. Tot verwarring van de vrouwen zelf. En soms ook van de acteurs.

Zo speelt De dappere soldaat een speels metaspel met al die realiteitslagen, heerlijk uitgevoerd door de drie acteurs, die elk een eigen draai geven aan hun rollen. Dir is lieftallig en loepzuiver als dochter Nadina, die tegen haar overtuigingen in valt voor de ‘laffe’ soldaat. Verheijen is vocaal de krachtigste, heen en weer laverend tussen kopstem en borststem. Gorter is ontzettend geestig in haar kleine gebaren van gespeelde onmacht over al die verschillende personages en verwikkelingen.

Met simpele en daardoor effectieve gebaren wisselen de acteurs tussen de verschillende personages die ze spelen. Een pijp in een mondhoek, een andere hoed, een gekromde lichaamshouding. En dat alles in veelal meerstemmige en aanstekelijke zangpartijen.

Tikkeltje simplistisch

Zo nu en dan wordt er gereflecteerd op de oorlog die rond hen woedt. Op de vraag wat eigenlijk een held is en wat het waard is om voor te vechten. Erg diep gaat het inhoudelijk niet. Het blijft steken in aanzetten en conclusies die een tikkeltje simplistisch zijn en enigszins smoren in de luchtige toon en het hoge tempo dat richting het einde steeds verder accelereert.

Maar charmant is het allemaal ontegenzeggelijk. Het spelplezier spat ervanaf. En in een tijd waarin er qua decors en techniek ontzettend veel mogelijk is, laat De dappere soldaat weer eens zien hoeveel je kunt oproepen met weinig. Dat je een personage kunt scheppen door een gieter op je hoofd te zetten en een wereld met wat stukken karton.