Recensie: De Daêvabadtrilogie rekent af met aloude fantasystereotypen

Wat komt er bij u op als u aan fantasyliteratuur denkt? Elfen waarschijnlijk, Sauron van In de ban van de ring of de bloederige oorlogen van Het spel der tronen. Haak daar vooral niet af, want met de Daêvabadserie van S.A. Chakraborty heeft het genre er een verfrissende trilogie bij.

Fantasy is een populair genre in boekhandels. Toch wordt het niet vaak besproken in gerenommeerde media. Het beeld van fantasyboeken is toch dat ze vooral over bloederige oorlogen tussen mannen gaan en er altijd wel een elf of een dwerg moet opdraven. Het plot is geheel passend in Europese verteltradities met sterk christelijke thema’s. Als je één boek in het genre hebt gelezen, heb je ze allemaal wel gehad.

Dat beeld kan nu zeker worden bijgesteld. De afgelopen jaren kwamen er verschillende titels uit die afrekenden met een aantal stereotypes. Zo bestaat de wereld van The Priory of the Orange Tree van Samantha Shannon (2019) uit krijgslustige vrouwen, gaat het over de liefde tussen een koningin en een non en zijn de draken gebaseerd op westerse en oosterse mythologie.

Daughter of Moon Goddess (2022) van Sue Lynn Tan heeft ook weer een sterk feministisch thema, is volledig gebaseerd op een Chinese fabel en heeft boeddhistische invloeden. En nu dus ook de al eerder verschenen, maar recent in het Nederlands vertaalde Daêvabadboeken.

Wat wel weer goed past in het fantasygenre is dat de trilogie bestaat uit drie heel dikke boeken. Dat komt vooral omdat Chakraborty de eerste helft van deel 1, De bronzen stad, nodig heeft om haar bedachte wereld neer te zetten. Deze heeft Aziatische en Indische invloeden, al speelt het verhaal zich voornamelijk af in het Midden-Oosten.

Oude wrok

Het verhaal begint in het Egyptische Caïro, waar weeskind Nahri de kost verdient met stelen en oplichterij. Ze kan ziektes aanvoelen en mensen genezen met een simpele aanraking, al snapt ze niet waarom. Bij een geestuitdrijving roept ze per ongeluk een mysterieuze djinnkrijger op, die haar meeneemt van het menselijke Caïro naar het magische Daêvabad, de stad van de djinns. Hier wonen meerdere stammen samen met shafrits, wezens die half djinn en half mens zijn.

In Daêvabad komt Nahri er snel achter dat de geschiedenis van de djinns een ingewikkelde is en dat zij een cruciale rol moet gaan spelen in hun toekomst. Het probleem met Daêva’s, zoals de djinns zichzelf noemen, is dat ze eeuwenoud kunnen worden, soms zelf millennia. Oorlogen uit het verleden zijn dus niet snel vergeten, oude wrok wordt lang gekoesterd. De strijd tussen de verschillende stammen die in de stad wonen zorgt voor veel spanning.

Voor een uitzonderlijke stijl of mooie taalvondsten hoef je deze trilogie niet te lezen. Wel heeft Chakraborty een fantastische wereld neergezet, die ze niet eens helemaal zelf heeft bedacht. Ze is afgestudeerd op de geschiedenis van het Midden-Oosten en heeft voor het schrijven van de boeken research gedaan in onder andere Egypte, met behulp van medewerkers van de plaatselijke universiteit. Veel elementen uit de boeken zijn dan ook gebaseerd op islamitische of andere mythes. De profeet Suleiman bijvoorbeeld speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van de djinns, moslims kennen hem als de vader van de profeet Dawud uit de Koran.

Vertaalzusjes

De uitgebreide research zorgt er ook voor dat de start van deel 2, De koperen koning, even doorbijten is. Er moet veel worden uitgelegd omdat Nahri, net als de lezers, onwetend Daêvabad binnenstapt. Maar als het verhaal eenmaal loopt, wordt duidelijk dat de neergezette wereld een goede basis vormt voor sterke thema’s als intergenerationele trauma’s, man-vrouwverhoudingen, racisme en lhbtq-acceptatie, gemengd met magische elementen en romantische plotlijnen.

Met de onlangs verschenen Nederlandse uitgave van het laatste deel, Het gouden rijk, vertaald door Charlaine en Inouchka Kreuning, lijkt uitgever Boekerij iets nieuws uit te proberen: ook de zijkant van de bladzijdes van sommige edities zijn bedrukt. Dat geeft het geheel een exclusievere uitstraling, maar het is ook de vraag of de drukke kaft en zijkanten invloed hebben op hoe serieus de boeken worden genomen door de gemiddelde bezoeker van een boekhandel.

Juist de Daêvabadtrilogie kan namelijk functioneren als ingang voor iemand die fantasy al heeft afgeschreven, om het genre toch (weer) een kans te geven. De toekomst van fantasy lijkt diverser te worden. Oude, opgebruikte elementen worden door schrijvers als Chakraborty geherinterpreteerd en vervormd zodat ze passen in andere culturen dan alleen de West-Europese. Helden worden heldinnen, relaties hoeven niet alleen maar tussen man en vrouw te zijn – ook in fantasy is nu een nieuw tijdperk aangebroken.