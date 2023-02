Recensie: De boodschap van alledaags racisme in Duitsland wordt er te veel ingehamerd

Shida Bazyar schetst scenario’s waarin drie vriendinnen racisme hebben meegemaakt in Duitsland. Beeld Getty Images/Maskot

In Shida Bazyars tweede roman Vuur komen de drie jeugdvriendinnen Hani, Saya en de verteller Kasih bij elkaar op een bruiloft in een onbenoemde Duitse stad. De lezer weet: een tragisch voorval ligt in het verschiet, want het boek opent met een krantenbericht dat Saya is opgepakt. Ze wordt verdacht van brandstichting met een terroristisch oogmerk, waarbij doden zijn gevallen.

Kasih vertelt in dagboekstijl, waarbij de chronologie door elkaar loopt. Ze werkt met omwegen toe naar Saya’s arrestatie en ondertussen leer je de vriendinnen kennen. Zo is Hani conflictvermijdend en doet ze er alles aan om de vrede te bewaren, en is Saya juist confronterend en kaart ze constant onrechtvaardigheid aan. Kasih is wel kritisch, maar spreekt zich zelden uit omdat ze graag het leven wat rust en lucht wil geven. Wat deze vrouwen verbindt, is de liefde en zorg die ze voor elkaar hebben.

Prikkelende vragen

Bazyar werd in 1988 in Duitsland geboren, haar ouders zijn tijdens de Islamitische Revolutie uit Iran gevlucht. Ze vertelt een belangrijk verhaal, namelijk dat van alledaags racisme in Duitsland. Er worden prikkelende vragen gesteld, zoals: ‘Wanneer antifascisme iets noemenswaardigs was, wat moest dan de ongenoemde norm nog zijn?’

Bazyar geeft hierop antwoord door verschillende scenario’s waarin de vriendinnen racisme hebben meegemaakt uiteen te zetten. Dat de afkomst van de drie vrouwen is weggelaten uit het verhaal is misschien wel het meest interessante element. Nee, zegt Kasih, ik ga je niet vertellen waar ze vandaan komen, waarom wil je dat weten? Daarmee daagt ze de lezer uit om de nieuwsgierigheid naar de afkomst van de personages te parkeren. En maakt ze duidelijk dat het niet uitmaakt waar je precies vandaan komt, maar dat als iemand eenmaal als ‘buitenlander’ wordt gezien, de ervaringen veel gemeen hebben.

Tegelijkertijd blijft Bazyar haar boodschap erin hameren, waardoor alle zijpaadjes soms voelen als afleiding van de rode draad. De vertelstijl maakt het moeilijk om echt in het verhaal te komen. Wanneer Kasih de lezers direct aanspreekt, vult ze in wat ze mogelijk denken. Maar het gaat dan wel om een specifieke lezers groep: witte mensen die terughoudend zijn om de ervaringen van mensen van kleur serieus te nemen.

Hiermee slaat ze helaas de plank een beetje mis.

Shida BazyarVuur Beeld -