Recensie: De ansichtkaart van schrijfster Anne Berest is ook een confrontatie met haar eigen Joods-zijn

Anne Berest. Beeld Getty Images

Ze heeft lang gedacht dat ze half Bretons, half Provençaals was. Maar Myriam Bouveris, de grootmoeder bij wie Anne Berest ’s zomers logeerde in het Zuid-Franse dorpje Céreste, was eerst Mirotchka Rabinovitch. Oudste dochter van de Russische Ephraïm en de Poolse Emma, zus van Noémie en Jaques. Geboren in Rusland, via Letland en Palestina naar Frankrijk gevlucht – en de enige van het Joodse gezin die de Tweede Wereldoorlog overleefde.

Anne Berest is dus Joods, net als haar grootmoeder Myriam en haar moeder Lélia. En dat is iets waartoe ze zich moet gaan verhouden, nadat op maandag 6 januari 2003 bij haar ouders thuis een oude ansichtkaart tussen de post is gevonden met de Opéra Garnier in Parijs op de ene kant en op de andere, in onbeholpen handschrift, vier namen: Ephraïm, Emma, Noémi, Jacques. In 1942 in Auschwitz vermoord.

De kaart is minstens tien jaar oud. Wie is de afzender? Waarom de Opéra Garnier? Waarom nu? ‘Deze mensen waren mijn voorouders en ik wist helemaal niets van hen,’ schrijft Berest in De ansichtkaart. ‘Ik kende de landen niet waar ze doorheen waren gereisd, wist niet welke beroepen ze hadden uitgeoefend en hoe oud ze waren toen ze werden vermoord. Als iemand mij foto’s van hen had laten zien, had ik hen te midden van onbekenden niet herkend. Ik schaamde me daarvoor.’

Verbeten detectives

Toch duurt het nog tien jaar voor ze écht in actie komt, het leven komt ertussen. De vragen blijven onbeantwoord en de kaart belandt in een blik in het archief van haar moeder. Als Berest zwanger is en het bed moet houden, logeert ze bij haar ouders, haar gedachten bij de lange lijn van vrouwen die vóór haar een kind ter wereld hadden gebracht. Dan start een zoektocht waarvoor Myriam en Lélia als respectievelijk wanhopige en verbeten detective al veel voorwerk blijken te hebben gedaan.

Het is Lélia die Berest in het lijvige eerste deel van het boek over de voorgeschiedenis van Ephraïm en Emma aan het woord laat – en dat voelt niet altijd even natuurlijk, zeker ook door de stortvloed aan details die haar moeder opdist in haar doorrookte studeerkamer. Lélia heeft jarenlang instanties bestookt, met behulp van Myriams papieren een reconstructie gemaakt en presenteert die dwingend als de oud-universitair docent die ze is. ‘Alles is belangrijk,’ reageert Lélia als haar dochter (en deze lezer met haar) begint te kermen.

Schrijnend is het verhaal hoe de Franse overheid de zo verlangde naturalisatie van de familie Rabinovitch traineert en afwijst – en hoe zij na de oorlog nabestaanden als Myriam tegenwerkt en gestorvenen in een concentratiekamp niet erkent; die zijn hooguit ‘niet teruggekeerd’. Met plaatsvervangende schaamte lees je over de inwoners van het Normandische dorpje Des Forges bij wie moeder en dochter zich als hakketakkend speurdersduo binnen weten te wurmen. De familie Rabinovitch verhuisde er naartoe omdat het er veiliger zou zijn dan in Parijs. In het huis van de buurman staat Emma’s piano, zelfs de familiefoto's zijn ingepikt.

Droom van integratie

Soms heeft Berest de neiging nóg meer in te vullen dan de achterliggende documentatie te bieden heeft. Er is een wat zweverig zijlijntje over het toeval dat haar in haar leven op plaatsen van historische betekenis voor haar familie heeft gebracht. Dat is onnodig en een beetje irritant, gezien de ongelooflijke bronnenrijkdom waarover ze beschikt. Behalve de geschriften van Lélia – ‘Dit boek is dus ook van haar,’ schrijft Berest terecht in haar nawoord – zijn er bijvoorbeeld memoires van derden waarin de verloren gezinsleden figureren.

Maar al met al is De ansichtkaart een monument, voor Ephraïm, Emma, Noémi en Jacques én voor die grootmoeder die zo integreerde dat haar kleindochter haar voor een Provençaalse hield. Myriam Bouveris werd zo de vleesgeworden droom van integratie van haar vader Ephraïm – net als de schrijfster zelf. Haar zelfonderzoek naar haar Joodse wortels, en dus ook die van haar dochter in weer een nieuwe generatie, toont eens te meer de actualiteit en noodzaak van een boek als dit in tijden van nauwverholen antisemitisme.

En ondertussen is er het mysterie van de ansichtkaart dat het verhaal voortstuwt, een element van whodunnit dat je met een zucht achterlaat. Wat een tragedie. Maar het doel van de afzender is bereikt.

Anne Berest Anne Berest (43) is romancière, scenarioschrijver, actrice en model. In De ansichtkaart beschrijft ze haar familiegeschiedenis, die wordt bepaald door de Holocaust. Zowel de literaire pers als lezers hebben het boek massaal omarmd. Het boek werd genomineerd voor de Prix Goncourt en de Prix Femina, won de Prix Renaudot voor jongeren en stond in Frankrijk maandenlang op de bestsellerlijst. De ansichtkaart is inmiddels aan twaalf landen verkocht. Met haar zus Claire schreef Anne Berest eerder Gabriële over hun overgrootmoeder Gabriële Buffet-Picabia. Deze kunstcritica was de eerste vrouw van kunstenaar Francis Picabia. Hun zoon Vicente Picabia was de eerste echtgenoot van Myriam Bouveris-Rabinovitch.