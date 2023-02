Recensie: De alledaagse handelingen van de zorg krijgen iets poëtisch in Engelenburcht

Nora van Dartel speelt de verpleegster die neuriënd haar patiënten tegemoet treedt met een mengeling van geduld, kordaatheid en een vleugje frustratie. Beeld Ben van Duin

Een onweersbui rolt weg en zwelt weer aan zoals die dat alleen doet in de bergen. Hier bevindt zich een sanatorium dat losgezongen lijkt van de buitenwereld, maar patiënten weten het feilloos te vinden. Eén voor één kloppen ze aan bij het glazen huisje dat midden op het toneel staat. Het domein van een verpleegster die hen binnenlaat, verzorgt en een bed toewijst.

Al zo’n twee decennia is Golden Palace een vertrouwde aanwezigheid in de Nederlandse theaterwereld. Geregeld vertrekt het gezelschap vanuit triviale plekken of fenomenen als servicebalies of warenhuizen, om die met hun beeldende en fysieke theater te transformeren tot iets magisch realistisch. Waarmee ze het vanzelfsprekende even uit het alledaagse tillen.

Dat geldt ook voor Engelenburcht, een ode aan de zorgzaamheid. Zonder expliciet te refereren aan de actuele Nederlandse situatie, is de voorstelling een reflectie op de in zijn voegen krakende zorg en hoelang we die als een gegeven hebben beschouwd. En ook op hoe de overbevraging van die zorg ertoe leidt dat de zorgzaamheid onder druk komt te staan.

Neuriënd

Letterlijk en figuurlijk in het middelpunt staat de door Nora van Dartel gespeelde verpleegster, die neuriënd haar patiënten tegemoet treedt met een mengeling van geduld, kordaatheid en een vleugje frustratie als al die patiënten weer eens tegelijk iets van haar vragen. En allemaal hun eigen kwaal net iets urgenter vinden dan die van de ander.

Gesproken woorden bereiken het publiek slechts als flarden, die onderdeel vormen van het sterke geluidsontwerp. Met het evenwichtige toneelbeeld en de regie van Ingrid Kuijpers levert het filmische beelden op waarbinnen de alledaagse handelingen van de zorg iets poëtisch krijgen. Van een zalfje op een elleboog tot een kalmerende hand op een voorhoofd.