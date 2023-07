Recensie dansvoorstelling Into the Hairy: bloedstollende, liefdevolle horror die nog lang na-echoot

Beeld Katerina Jebb

De soundscape van waterdruppels klinkt op uit het duister. Ze vullen een dakgoot, een verlaten steegje, een put. Zeven dansers verplaatsen zich schokkend en slepend over de bühne. Het Israëlische gezelschap L-E-V serveert met Into the Hairy, door het gerenommeerde dansmakersduo Sharon Eyal en Gai Behar, een hypnotiserend horrorverhaal. Op pompende electrobeats van muzikant Koreless vouwt de groep zich samen tot één naar adem snakkend organisme.

Into the Hairy begint lichtvoetig. Een koppel staat innig verstrengeld. Hij tilt haar op, zij vouwt haar benen om hem heen. Beiden worden ingesnoerd door de overige dansers. Vingers haken zich achter oren, hoofden verschijnen ter hoogte van rompen, tig ledematen lopen in elkaar over. De gezichten met zwart uitgelopen oogmake-up – denk Nina Hagen, Ozzy Osbourne – jagen angst aan. De choreografie draagt hieraan bij: minieme stapjes worden aangezwengeld door het wiegen van heupen. Al loopt dat geenszins vloeiend zoals in een hitsige salsa, eerder staccato en zombie-achtig.

Wat volgt is een bloedstollend uurtje liefdevolle horror. Handen vormen watergolfjes aan de oppervlakte van een meer waar spoedig het monster van Loch Ness uit opduikt. Nekspieren schieten in en uit hun natuurlijke positie als kalkoenen met epilepsie. Dan, een hoogtepunt in de choreografie: een van de dansers blijft het publiek recht aankijken, terwijl haar metgezellen dat niet doen. Als enige houdt ze je haarscherp in de gaten. Het tafereel voert een lichte siddering langs je wervelkolom.

In een ander stuk duwt een van de dansers zijn vuist achterlangs door de benen van een danseres. Het lijkt alsof haar baarmoeder van binnenuit wordt opgevreten. Het doet even denken aan horrorfilm Teeth, waarin vagina’s tanden hebben.

Onaangename nachtmerrie

Opvallend zijn de catsuits van Maria Grazia Chiuri, artistiek directeur van modehuis Dior. In zwart nauwsluitend kant worden de lichaamscontouren scherp uitgelicht door het lichtontwerp van Alon Cohen. Verschillende spots hullen het gezelschap in een goudgele, zilveren en rode gloed, volgen de dansers dan weer in een enkele lichtbundel wanneer ze zich losmaken van de groep. Het zijn vooral deze momenten die de choreografie een onheilspellende ondertoon geven.

De muziek door de Britse electromusicus Koreless onderstreept dit macabere gevoel. Je hoort een knarsend uurwerk, dan weer komt het tot stridulatie, het geluid dat insecten voortbrengen wanneer ze lichaamsdelen langs elkaar wrijven. Het geluidsontwerp wisselt tussen licht pianogepingel en stevige elektronische bas. Even is het alsof je verstrikt raakt in de clip van Michael Jacksons Thriller of Pan’s Labyrinth, de Mexicaanse fantasyhorror met composities door Javier Navarette.

Kort voor het eind wordt de zaal in complete duisternis gehuld, terwijl de muziek van Koreless doorgaat. Eyal, die bekendstaat om haar onverwachte afsluiters, zet een voorstelling neer die nog lang na-echoot in het onderbewustzijn. Grote kans dat je na het zien van deze voorstelling ’s nachts wakker schrikt uit een onaangename nachtmerrie.