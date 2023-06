Recensie: dansvoorstelling Dragons is een geslaagde lsd-trip voor gevorderden

Ja, in dansvoorstelling Dragons klopt alles: choreografie, muziek, decor en kostuums. En dan verschijnt de diva, de Koreaanse Eun-Me Ahn, ook nog even ten tonele.

Duizendpoot Eun-Me Ahn, de ‘Pina Bausch van Seoul’, uniek op vele fronten, is alles waarvan je droomt in een choreograaf, en dan nog een beetje meer. In Dragons neemt ze zowel de choreografie en artistieke leiding als het kostuum- en decorontwerp op zich. En ze danst. Als een vedette. Samen met haar ensemble.

Honderden pvc-afzuigslangen hangen omlaag rond het speelvlak dat groen wordt uitgelicht. Boven de bühne zwiert de projectie van een tropisch bladerdek. Zeven performers, ieder behorend tot generatie Z – geboren in 2000, het jaar van de draak – en afkomstig uit verschillende Aziatische landen, serveren een lsd-trip voor gevorderden.

Dat dringt door in alle facetten: de muziek pompt, de kostuums fonkelen en de videoprojecties ontvoeren je naar een ander universum.

Vanuit de coulissen klinkt geschreeuw. Een dame in zilver verschijnt. Verrassend relaxt beweegt ze zich diagonaal over het speelvlak. Is ze een rups, een futuristisch wezen? Andere dansers komen op. De choreografie die volgt is er eentje van salto’s, achterwaartse koprollen en armen die los lijken te schieten van rompen; vingers leiden een eigen leven, spelen vliegensvlug pianosonates.

Koreaanse podiumkunsten

Eun-Me Ahn, toonaangevend kunstenaar in de Koreaanse podiumkunsten, studeerde hedendaagse dans aan de Ewha Womans University in Seoul. In 1988 richtte ze de Ahn Eun-Me Company op, waarna ze naar New York vertrok voor een studie aan de Tisch School of the Arts. Eenmaal terug in haar moederland ontvouwt zich vanaf 2001 een duizelingwekkende carrière. Met haar repertoire van meer dan 150 producties stond ze op alle wereldpodia.

In Dragons wordt een Aziatisch theetafeltje heen en weer geworpen terwijl de performers een mix van traditionele en hedendaagse dans opvoeren. Torenhoge hologrammen, kopieën van het ensemble, verschijnen ronddraaiend aan hun zijde. Stroboscopische effecten zetten de bühne in lichterlaaie.

Soms danst het ensemble zo synchroon dat het pijn doet aan je ogen. Beeld Sukmu Yun

Het sounddesign van Young-Gyu Jang doet je lichtelijk hallucineren. Soms klinken de repetitieve klanken als green noise, dan weer als pompend bloed door slagaders en ruisende bladeren uit een toekomst waarin planten alleen nog in kassen groeien omdat we de wereld naar de filistijnen hielpen.

Sensuele Tinkerbells

Met name de solidariteit binnen het ensemble is lekker om gade te slaan: het geeft je zin om een dansklas te volgen. De groep daagt mekaar uit, zoekt elkaars blik, danst zo synchroon dat het pijn doet aan je ogen.

Hoogtepunt vormt een dromerig stuk waarin drie dansers verschijnen in geprojecteerde zeepbellen, erin ronddartelen als sensuele Tinkerbells.

Wat minder goed werkt zijn de boventitels in een stuk waarbij de performers afzonderlijk worden voorgesteld. De tekst leidt af van de choreografieën, die worden opgevoerd in spannende glitterrokken van pure discoballenhysterie. RuPaul’s Drag Race kan er een puntje aan zuigen.

Ja, in Dragons klopt alles: choreografie, muziek, decor en kostuums. De diva, Eun-Me Ahn, verschijnt ook nog even ten tonele. Met haar armen wijd cirkelt ze rondom haar as. Zelfverzekerd, alsof het haar eigen huiskamer betreft, maakt ze de bühne tot een arena. Ook jij weet dat je vanavond nergens anders wil zijn. Alleen hier, alleen nu.