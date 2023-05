Recensie dansfestival Moving Futures: Variatie van toenaderende aliens tot strak getimede satire op het moderne bestaan

Argil en Hassani in Exceeding Digital Infoxication.

In 2013 namen dansproductiehuizen in Amsterdam, Arnhem, Groningen, Rotterdam en Tilburg het initiatief om het werk van jong en aanstormend choreografietalent te tonen in een rondreizend programma. Per stad is steeds een andere combinatie van werken te zien, waarbij de makers ook het gesprek met de toeschouwers aangaan.

Van de drie creaties die uw recensent bekeek, is Victory Boogie Woogie het meest bijzonder. In de bewegingstaal van de Belgische maker Charles Pas zien we elementen terug uit mime, absurd theater en performance. In de solo Victory Boogie Woogie voert Pas alledaagse handelingen uit, waarbij de geluiden zijn beweging volgen. Al snel worden de rollen omgedraaid en dicteren de geluiden de bewegingen, totdat Pas het niet meer kan bijbenen. Deze wrange satire op het moderne bestaan profiteert van een geweldige timing.

Rotterdamse hiphoppers

Ook in het duet Exceeding Digital Infoxication komen we elementen uit mime tegen. Alleen put het duo Argil en Hassani daarbij uit het ietwat oubollige repertoire van straatartiesten die rondsjouwen met fictieve glasplaten. Daartegenover zetten de Rotterdamse hiphoppers wel een aanstekelijke energie neer, maar het is niet genoeg om hun vertelling over figuren in een gedigitaliseerde wereld helemaal lekker uit de (grond)verf te laten komen.

Behoorlijk af en overtuigend is dan weer het duet Fifty-one/Fourty-nine, waarmee Emma Evelein en de van Conny Janssen Danst bekende Remy Tilburg in 2021 de NDT Partnering Award wonnen, in de duettencompetitie RIDCC. Dansend in een cirkel van licht zoeken Evelein en Tilburg toenadering. Hun schokkerige motoriek en reptielachtige ruggengraten suggereren dat we kijken naar aliens of cyborgs. Evelein en Tilburg laten het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke energie vervagen in een vakkundig uitgebalanceerde choreografie.