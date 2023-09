Recensie Dadi Freyr: Album met synthesizers in alle soorten en maten draagt bij aan een goed humeur

Topfavoriet was IJslander Dadi Freyr in 2020 voor het Eurovisie Songfestival met de synthpop-met-een-vette-knipoog van Think About Things. Maar het festival ging vanwege corona niet door en Freyr moest, met zijn begeleidingsband Gagnamagnio, met een nieuw lied komen.

Met het bijna net zo catchy 10 Years werd de band vierde, maar in de liveshows trad Freyr nooit op. Vanwege een coronabesmetting zat de IJslandse inzending in quarantaine in een Rotterdams hotel. Op tv werden repetitiebeelden van de act – compleet met bewust sullig dansje – vertoond.

Voorloper

De jaren na zijn Eurovisiedeelname liet Freyr af en toe van zich horen met nieuwe liedjes, gebundeld op ep’s. I’m Still Making an Album was de titel van de laatste, de voorloper op dit eindproduct, dat dus passend I Made an Album heet.

Synthesizers in alle soorten en maten domineren de plaat, waarvan Freyr nu elk instrument zelf inspeelde. Op sommige van zijn ballads klinkt de 31-jarige zanger wat al te serieus. Het leukst zijn de liedjes waarin Freyr het tempo opvoert. Moves to Make, met zijn synths als uit een computergame uit de eighties, is het vrolijkst. Ook de ninetiesdisco van If You Want to draagt bij aan een goed humeur. Een kwaliteit waarvoor Freyr niet genoeg geprezen kan worden.