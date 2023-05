Recensie: Covers knallen van de muur bij galerie Madé van Krimpen

De ideale tijdschriftcover is een artistiek visitekaartje met explosieve kracht. Dat blijkt uit de magazinecollectie van verzamelaar Jaap Biemans, die onder de naam The Originals nu voor het eerst wordt getoond.

Bokser Muhammed Ali had in 1968 al negen keer succesvol zijn wereldtitel verdedigd. Toch was hij verre van geliefd. Zijn bekering tot de islam en weigering om als dienstplichtige te vechten in Vietnam leverden hem conservatieve argwaan en een schorsing door de boksbond op.

Het bracht George Lois, artdirector van het Amerikaanse tijdschrift Esquire, op het idee de bokser op de cover te zetten als Sint Sebastiaan, gemodelleerd naar het vijftiende-eeuwse schilderij van Francesco Botticelli. Ali werd in de studio als martelaar beplakt met pijlen. Ondanks zijn aanvankelijke bedenkingen om te poseren als Christelijke heilige, was hij na afloop tevreden. De omslag was een instant-klassieker, die Ali veranderde in een icoon.

Het inmiddels 55 jaar oude tijdschrift is nu te zien in galerie Madé van Krimpen, als onderdeel van de tentoonstelling The Originals. Hij hangt in een ziplockzak aan de wand tussen zo’n 150 andere magazines uit de collectie van Jaap Biemans, grafisch ontwerper en obsessief verzamelaar van bijzondere tijdschriftomslagen. Sinds 2010 deelt hij die met de wereld via zijn digitale platform Coverjunkie. Dit is de eerste live presentatie.

Kwetsbare John Lennon

Een van de vroegste bladen in de tentoonstelling is de 7 mei 1945-editie van Time Magazine, met voorop een portret van Adolf Hitler dat met rood is doorgestreept. En zo is aan meer covers de geschiedenis af te lezen. John Lennon poseerde naakt voor Rolling Stone, kwetsbaar opgerold tegen een geklede Yoko Ono, op de dag dat hij werd vermoord.

The New Yorker bracht op 24 september 2001 een nummer uit met een volledig zwarte cover, waar je in reliëf de Twin Towers kunt herkennen. En Adbusters sierde de cover van het themanummer over fascisme met de kop van Donald Trump, de streepjescode strategisch onder zijn neus geplaatst.

Biemans verzamelt niet alleen omslagen vanwege hun historische belang. Artistieke zeggingskracht is minstens zo belangrijk. Die maakt dat een tijdschrift als het ware uit het rek springt. In een steeds opdringeriger beeldcultuur is attentiewaarde echter zeer inflatiegevoelig. Het is niet voor niets dat tijdschriften vaak kunstenaars, experts in beeldinnovatie, vragen een ‘knallende’ cover te maken. Ook in Nederland, zoals het Revu-omslag van Erwin Olaf en de cover van de PS van de Week met bloemfoto van Elspeth Diederix bevestigen.

Mythisch mens-dier

Artistieke tijdschriftcovers zijn democratische kunst. Door de originele foto’s en schilderijen te verkopen die voor covers zijn gebruikt, bewandelt galerie Madé van Krimpen de omgekeerde weg van massamedium naar exclusief kunstwerk.

Tussen de tijdschriften hangt onder andere de mysterieuze polaroidfoto die Jack Davison schoot voor The New York Times Magazine en het mythische mens-dier dat Carlota Guerrero voor het omslag van Paper maakte. Uit Nederland: Duran Lantinks foto van een blauwe torso waar een broek omheen is gesjord en, iets verderop, de Metropolis M-cover met hetzelfde beeld: veel kleiner, maar minstens zo krachtig.

The Originals: t/m 17/6 in kunstgalerie Madé van Krimpen, Prinsengracht 615H, Amsterdam