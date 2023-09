Recensie Conny Janssen Danst: Het Paradepubliek laat zich helemaal inpakken door Debussy’s Dream

Debussy's Dream Beeld Salih Kilic

Sinds 2004 is Remy Tilburg een beeldbepalende danser bij Conny Janssen Danst. De laatste jaren legt hij zich steeds vaker toe op het choreograferen. In de tiende aflevering van het programma Danslokaal, waarin opkomende choreografietalenten ondersteuning krijgen bij het creëeren van wat langer werk, presenteerde Tilburg vorig jaar Debussy’s Dream.

Het is altijd even afwachten of zo’n stuk, ontwikkeld binnen de veilige bubbel van een talentontwikkelingsprogramma, overeind zal blijven in een andere omgeving. Zoals, bijvoorbeeld, in een festivaltent op De Parade. Het in jolige festivalsfeer binnenwandelende publiek laat zich echter vanaf de eerste tel inpakken. Van onder het doek dat rommelig over het podium ligt gedrapeerd verschijnt een hand. Enkele Paradegangers uiten hardop hun verbazing: “Die heeft daar de hele tijd al gelegen terwijl we binnenkwamen!”

Glinstersteentjes en zwart gaas

En inderdaad: Pommelien Van Hees, een nieuwe Vlaamse aanwinst van het Rotterdamse gezelschap, die lag daar al. Met een schokkerige motoriek – half zombie, half vogel, half roofdier en dus nooit helemaal menselijk – kruipt ze onder het doek vandaan in een spannende solo. Die eindigt met een terugkeer naar het doek, waaronder nóg twee danseressen blijken te liggen.

De al net zo semi-humaan bewegende Yanaika Holle en Maud Huizing dragen beiden een hoofdomvattend masker dat is afgezet met glinstersteentjes, terwijl hun monden zijn afgedekt met een zwart gaas. Het doet denken aan een mengeling tussen Damien Hirsts befaamde diamantenschedel en het al net zo beruchte masker van Hannibal Lecter.

Piepknorkrasmuziek

De associatiemachine wordt verder opgestookt door de losse opbouw van Tilburgs stuk. Er is een koddige act, waarbij het doek verandert in een soort tent. Wranger is de humor in een dans op krukken. Diezelfde krukken kunnen trouwens ook worden gebruikt om een trompet mee te playbacken.

En dat brengt ons op de muziek. De titel verwijst naar Claude Debussy, maar anders dan in de meeslepende, door Remy Tilburg zelf gedanste solo Cotton Mind, valt er hier geen noot te beluisteren van de Franse componist. De zoetgevooisde Rêverie die de nog jonge Debussy in 1890 componeerde klinkt radicaal anders dan de eclectische soundtrack met piepknorkrasmuziek van modernist George Crumb, electro-soul van Moses Sumney en lome bossanova van Astrud Gilberto.

Het is een mysterie waarom juist deze geluiden zouden opduiken in de dromen van Debussy. Net zo raadselachtig is de stroeve interactie tussen de eerste danseres en de twee glinstermutsjes: wat hebben die in ’s mans dromen te zoeken? Hoe mysterieus ook, overtuigend is het wel. Dat blijkt in de muziekloze passages. Hoe hard het rumoer van het Paradeterrein ook de tent probeert binnen te dringen, het publiek zit gehypnotiseerd op de houten festivalbankjes. En terecht, want Debussy’s Dream is een prachtige voorstelling.