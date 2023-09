Recensie: Collectief Trevoga bewijst dat je wel degelijk intrigerend theater kunt maken over kunstmatig leven

In '11 3 8 7' bewegen drie figuren zich voort met een zachtjes verende motoriek die humaan lijkt maar net niet is. Beeld Annelies Verhelst

In Cyborg DNA - Version Explicit belooft Robin Nimanong de kijker een visualisatie van een ‘technologisch verbonden cyborglichaam, van cryopreservatie tot kaping van emoties’. Die visualisatie vindt plaats in culturele broedplaats Tempel. Dit rijksmonument in De Pijp was jarenlang een bioscoop (Cinetol) en een bibliotheekfiliaal, maar werd in 1929 gebouwd als tempel voor de theosofische beweging. De monumentale tempelzaal had zomaar een decorstuk kunnen zijn uit Metropolis, Fritz Langs klassieke drama uit 1927 over de creatie van een menselijke robot. Zo’n zaal is een visueel cadeautje, zou je zeggen.

Helaas doen Nimanong en de zijnen er teleurstellend weinig mee. Een in het wit gestoken performer ontwaakt op een roestvrijstalen operatietafel en onderzoekt haar lichaam in een reeks robotachtige (maar niet al te verrassende) bewegingen. Terwijl de cyborg hannest met attributen, waaronder een long van kunststof, wordt boven de operatietafel een video vertoond waarin we bloemen zien in verschillende stadia van bloei en verval. De misplaatste ernst druipt ervan af.

Robotmotoriek

In Frascati 3 zagen we Killing You Softly van Avantika Tibrewala. Gestoken in een strak en glimmend wit tenue zet performanceartiest Tibrewala een artificiële mensfiguur neer, die met een (wederom niet zo verrassende) robotmotoriek rent op de plek, om steeds opnieuw ter aarde te storten. De boodschap van Tibrewala luidt dat artificiële intelligentie verleidelijke kanten heeft, maar mensen uiteindelijk berooft van onderling contact en het gevoel nuttig te zijn. Om dit over te brengen lapt de maakster het aloude motto ‘show and don’t tell’ aan haar laars. In plaats daarvan projecteert zij interviews met (mannelijke) nerds die zich bezighouden met kunstmatige intelligentie en een activistische tekst over de AI-plannen van de stad Amsterdam. Spannend is anders.

Dat je wel degelijk intrigerend theater kunt maken over kunstmatig leven bewijst het collectief Trevoga met de voorstelling die luistert naar de raadselachtige titel 11 3 8 7. Antonina Pushkareva, Neda Ruzheva and Erikas Zilaitis, allen recent afgestudeerd van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, veranderen de theaterzaal van CC Amstel in een verontrustende plek. Op een witte dansvloer en badend in fel wit licht bewegen drie figuren zich voort met een zachtjes verende motoriek die humaan lijkt maar net niet is.

Varkensneus en sm-masker

De ogen van de performers zijn leeggemaakt met witte contactlenzen. Een van hen heeft een varkensneus, een ander draagt een sm-masker. Tepels zijn verborgen onder een laag plastic. Navels hebben deze mensfiguren wel, curieus genoeg. Waar we precies naar kijken wordt gelukkig niet uitgelegd. Is het een format voor een artificiële televisieshow? Of zijn dit – gezien hun enigszins kinky outfits in zwart, wit en roze – misschien een soort seksrobots? Of was het slechts een kunstmatige droom?

DANS / PERFORMANCE Cyborg DNA - Version Explicit / Killing You Softly / 11 3 8 7

Diverse uitvoerenden

Gezien 10/9, Amsterdam Fringe Festival

Te zien tot en met 14/9. Festival eindigt op 17/9