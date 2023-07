Recensie: Coldplay pakt de Johan Cruijff Arena van voor naar achter in

Met een vrolijk makende, verbindende, soms megalomane maar altijd optimistische show pakte Coldplay zaterdagavond de Johan Cruijff Arena van voor naar achter in.

Met het uitgroeien van Coldplay tot de grootse liveband van de planeet nam het cynisme over de band in hetzelfde sprinttempo toe. In z’n begintijd geroemd om z’n fraai ingetogen gitaargeluid en introspectieve teksten is Coldplay nu de band die z’n concert in de Johan Cruijff opent met de galmende elektropop van Higher Power, onmiddellijk ondersteund door paars-roze confetti en fel oplichtende lichtbandjes om de polsen van alle 60.000 bezoekers.

En dan moeten de bovenmaatse ballonnen voor de tweede song op de setlijst, Adventure of a Lifetime, nog worden losgelaten. Zo lijkt Chris Martin inmiddels frontman van twee verschillende bands. De eerste is de formatie die de laatste hitlijsten napluist op mogelijk toevoegingen (EDM? K-pop? Geen probleem) aan hun geluid en live de overtreffende trap van de stadiontrucs tot de bovenste trede bestijgt. De tweede is het oude Coldplay dat een megaconcert nog altijd stil kan leggen met een gerafineerd pianoliedje als The Scientist.

Dat vereist een zekere schizofrenie in de podiumpersoonlijkheid, maar Martin speelt beide rollen met een bijna ongelooflijke oprechtheid. Als hij voor het fijne Up & Up vanuit het publiek een broer en zus - de laatste volop bezig met behandelingen tegen kanker - naast zich achter de toetsen uitnodigt, is Martin zo lief en knuffelig als je favoriete oma op je verjaardag. Vrijwel iedereen zou daarna even moet bijkomen, maar Martin dirigeert twee minuten later alweer een vol stadion tot op de achterste rijen op het dreunende Charlie Brown.

De vraag die boven het eerste van vier concerten in Arena hangt: krijgt Coldplay al die uitersten uiteindelijk met elkaar verbonden? Het antwoord kan uiteindelijk niets anders dan een daverend ‘jaaaa!’ zijn. De opzet van de Music of the Spheres mag dan vrij megalomaan zijn - iets met een parallel universum waarin alle liedjes als planeten nieuwe zonnestelsels vormen - het is bijna onmogelijk niet gegrepen te worden door de rit op de op hol geslagen popstoomwals die Coldplay aanbiedt.

Generaties verbinden

De band heeft inmiddels bijna 25 jaar aan hits om uit te putten en is zo makkelijk gekwalificeerd als die ene band waar elk lid van het gezin wel een keer naartoe wil. Een popact die generaties weet te verbinden en dan is zelfs de Johan Cruijff Arena eigenlijk al snel te klein.

Over de polsbandjes met voorgeprogrammeerde led-verlichting die Coldplay als eerste op deze schaal introduceerde is al veel gezegd. Dat ze de concertbeleving van z’n spontaniteit zouden beroven bijvoorbeeld. Zit iets in, maar wie de zee van lichtjes van kleur ziet verschieten in de donker wordende avondlucht tijdens A Sky Full of Stars moet wel van steen zijn om niet onder de indruk te raken.

Zeker, Coldplay heeft enkele vrij monstrueuze hits op z’n repertoire. De eurodance van Something Just Like This bijvoorbeeld. En, helemaal een aanval op het tandglazuur, het virtuele duet My Universe met boyband BTS. Maar bijna al het andere werkt fenomenaal als stadion-sing-a-long, met het nog altijd briljante Fix You als emotioneel hoogtepunt. Tussendoor is Martin in duet gegaan met een pop, heeft hij een marsmannetjesmasker opgezet en heeft hij in het Nederlands verteld dat het ‘hier gezellig is’. Het kan allemaal in de grootse, kinderlijk blije, soms ontroerende, verbindende en vooral goedhumeur-garanderende spektakelshow van Coldplay.

Martin & co pakken zelfs de grootste cynicus met boter en suiker in en zorgen ervoor dat juist die ene zuurpruim ‘s avonds laat op z’n kussen nog dat melodietje van Viva la Vida ligt te neuriën.