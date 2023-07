Recensie: Cobra Museum zet voor jubileumexpo eigen kunst en inspiratiebronnen – zoals Picasso – naast elkaar

Met de tentoonstelling Grenzeloos en vrij plaatst het Cobra Museum de beweging nadrukkelijk in een grotere context. Beeld Peter Tijhuis

De Cobrabeweging heeft na al die jaren een enorme reputatie. Er zijn boekenkasten over volgeschreven en er is een heel museum volledig gewijd aan de kunstbeweging. Het gedachtegoed had een enorme invloed op de kunst die erna kwam. Het is daarom vreemd om te bedenken dat Cobra uiteindelijk maar drie jaar heeft bestaan, van 1948 tot 1951.

In november 1948 werd in Parijs een conferentie gehouden met een internationaal gezelschap revolutionaire surrealisten. Er werd vooral theoretisch gediscussieerd, wat enkele deelnemers maar matig beviel. De Deense dichter-schilder Asger Jorn, de Belgen Christian Dotremont en Joseph Noiret en de Nederlanders Karel Appel, Corneille en Constant Nieuwenhuys besloten daarop spontaan hun eigen weg in te slaan.

Ze stelden een manifest op en verklaarden dat ze een gemeenschappelijk leef-, werk- en denkklimaat hadden gevonden. Hun plannen werden uiteengezet in een eigen tijdschrift met de naam Cobra. Die naam verwees naar de beginletters van Kopenhagen, Brussel en Amsterdam, maar uiteraard ook naar de gevaarlijke slang.

Tweede Wereldoorlog

In het Cobra Museum hangt nu een enorme uitvergroting van een foto die een jaar na de oprichting werd gemaakt voor het Stedelijk Museum. De naam Cobra werd vermeden, het ging om een internationaal gezelschap experimentele kunstenaars, benadrukten de organisatoren. Op de foto staan deelnemers een beetje half spontaan te poseren voor de ingang van het museum, sommigen met een schildersdoek in de hand.

Tijdens een voordrachtsavond in het museum ontstonden ongeregeldheden tussen kunstenaars en publiek. Sommige kunstenaars distantieerden zich ter plekke van de groep en de politie moest eraan te pas komen. Er volgde nog een tentoonstelling in een Brusselse galerie. Na een Cobratentoonstelling in Luik in 1951 hief de beweging zichzelf op.

Met de tentoonstelling Grenzeloos en vrij plaatst het Cobra Museum de beweging nadrukkelijk in een grotere context. In de eerste zaal hangen schilderijen, voornamelijk van Nederlandse kunstenaars, in combinatie met schilders die van invloed waren op Cobra. Constants Verschroeide aarde III, een verbeelding van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met een winterlandschap van Max Beckmann met zwarte takken en beschadigde huizen, bijna twintig jaar eerder geschilderd.

Kleine zusje

Een groot doek van Karel Appel hangt naast een schilderij van Picasso met vergelijkbare afmetingen. Beide voorstellingen zijn opgebouwd met donkere contouren die gebaseerd zijn op de zichtbare werkelijkheid, maar die op het doek een eigen leven leiden. Cobrakunstenaars waren ook nogal gecharmeerd van de verbeeldingswereld van kinderen, zoals eerder ontdekt door Paul Klee. Wat weer leidde tot de grootste dooddoener over kunst: dat kan mijn kleine zusje ook.

Grenzeloos en vrij volgt de Cobrabeweging aan de hand van geijkte thema’s, zoals het verlangen naar het primitieve en de fascinatie voor maskers, etnografica, volkskunst, natuur en mythische wezens. Gaandeweg worden steeds meer uitstapjes gemaakt naar kunstenaars die zijdelings bij Cobra betrokken waren of juist helemaal niet. In een zaal die gaat over het fysieke schildersgebaar hangen werken van Cobrakunstenaars, maar ook een ‘drip painting’ van Jackson Pollock, de Amerikaanse grootmeester van de verfslierten.

Het perspectief wordt aan het einde nog verder verbreed, met werk van latere generaties kunstenaars die als expressionistisch kunnen worden bestempeld, zoals Georg Baselitz, Martin Disler, Cecily Brown en Julian Schnabel. Kleurige schilderijen met onbeholpen figuren en dieren van Eva Räder en Tanja Ritterbex zijn nog maar net droog.

Picasso’s keramiek laat een grote verscheidenheid aan experimenten zien. Soms zag hij in de vorm van een stuk aardewerk een aanleiding voor een voorstelling. In de bolle vorm van een amfoor met handvat zag hij blijkbaar een stier, waarbij de boog van het handvat een sierlijke staart vormt. Beeld David Bonet c/o Pictoright

Weerstand tegen vrouwen

Cobra was nogal een mannenbolwerk, maar Grenzeloos en vrij besteedt ook aandacht aan vrouwelijke kunstenaars die destijds experimenteel werkten. Er zijn in het verleden vaak discussies geweest over wie precies lid was van Cobra. Vooral vrouwen moesten het ontgelden. Lotti van der Gaag, die tegenwoordig gezien wordt als een van de belangrijkste vernieuwers van de naoorlogse beeldhouwkunst, ondervond veel tegenstand van haar mannelijke collega’s. Ze woonde en werkte in hetzelfde Parijse ateliercomplex als een aantal Nederlandse Cobrakunstenaars, maar werd niet erg serieus genomen en mocht niet deelnemen aan Cobratentoonstellingen.

Het is niet alleen een jubileumjaar voor Cobra, het is ook vijftig jaar geleden dat Pablo Picasso overleed. Het Cobra Museum heeft daarom een tentoonstelling gemaakt die aansluit bij Grenzeloos en vrij. Cobrakunstenaars zijn schatplichtig aan Picasso’s beeldtaal, maar ze deelden bijvoorbeeld ook een fascinatie voor keramiek.

Picasso’s keramiek laat een grote verscheidenheid aan experimenten zien. Soms zag hij in de vorm van een stuk aardewerk een aanleiding voor een voorstelling. In de bolle vorm van een amfoor met handvat zag hij blijkbaar een stier, waarbij de boog van het handvat een sierlijke staart vormt. Geestig is ook de manier waarop Picasso borden aan beide kanten voorzag van een voorstelling, waarbij voor- en achterkant tegengesteld zijn en elkaar aanvullen. In zijn keramiek zien we Picasso als vernieuwer, maar hij speelt ook met eeuwenoude tradities. Zo doen veel vazen denken aan rood- of zwartfigurige vazen uit de klassieke oudheid.

Weerloze amazones

Naast keramiek bevat de tentoonstelling voornamelijk werk op papier. Er is een zaal gewijd aan Picasso’s poëzie en aan de toneelontwerpen die hij vanaf 1917 maakte voor de Ballets Russes, opgericht door Sergej Diagilev. Daarnaast zijn er boekillustraties en diverse series etsen te zien, zoals El Entierro del Conde de Orgaz.

Opmerkelijk genoeg hangt er een groot tekstbord met een toelichting op de Suite Vollard, een reeks van honderd wereldberoemde etsen. Maar daar hangt maar één exemplaar van. Misschien was het Cobra Museum huiverig om meer te laten zien, want de Suite Vollard staat niet bekend als een bijzonder vrouwvriendelijke serie. In veel etsen uit de reeks zien we een kunstenaar in de weer met modellen en kunstwerken. Er zitten nogal wat gewelddadige scènes in, met verkrachtingen of weerloze amazones die worden aangevallen door een ruige minotaurus, die zijn driften niet in bedwang heeft. Dat zijn blijkbaar geen thema’s waar het Cobra Museum nu op zit te wachten.

Grenzeloos en vrij, Van Appel tot Basquiat en De andere Picasso, Terug naar de bron: t/m 8 oktober in Cobra Museum voor Moderne Kunst, Amstelveen