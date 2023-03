Recensie: Cate Blanchett is weergaloos als dirigent in Tár

Welke nieuwe films moet je zien? Op woensdag zetten we de nieuwe releases op een rij en selecteren we de film van de week. Dit keer: Tár, over een dirigent die geconfronteerd wordt met haar machtsmisbruik. Met een weergaloze hoofdrol voor Cate Blanchett.

Interpretatie is wat een dirigent onderscheidt. De specifieke lezing die de orkestleider geeft aan een muziekstuk waarvan de noten vastliggen, de rusten en de maten. Maar niet welke betekenis je erin legt, welke kleur je eraan geeft. Dat is wat de dirigent meer maakt dan een ‘menselijke metronoom’. Maar interpretatie is een listig terrein, waar misverstaan op de loer ligt.

Zestien jaar na zijn laatste speelfilm (zie kader) is de Amerikaanse regisseur Todd Field terug met het fenomenale Tár. Een labyrintische karakterstudie die niet toewerkt naar een kern, maar juist in steeds meer delen uiteenvalt. Hoe langer je als kijker verblijft in de wereld van Lydia Tár (een weergaloze Cate Blanchett), hoe meer je erin verdwaalt.

Scheurtjes in de sokkel

Field plaatst Lydia Tár in onze realiteit, als spin in een web van herkenningspunten: componist Leonard Bernstein, de Berliner Philharmoniker, de Vijfde van Mahler. The New Yorker-journalist Adam Gopnik speelt zichzelf in een scène waarin hij Lydia voor een publiek interviewt over haar werk en visie. Hij introduceert haar als iemand die zo’n beetje alles bereikt heeft wat er te bereiken is. Op de toppen van haar roem. Beheerst. Ongenaakbaar. Een maestro.

Maar hoe zwaarder het gewicht op de sokkel, hoe groter de gevolgen als daarin scheurtjes ontstaan. Een proces dat Field met een chirurgische precisie in beeld brengt, alsof hij langzaam de puzzelstukjes bijeenlegt. Geheimzinnige e-mails, audities voor een nieuwe cellist, een persoonlijke assistente met ambities. Al die elementen cirkelen rond Lydia, die haar machtspositie gebruikt om voor te trekken of juist af te schuiven. Soms flagrant, maar vaker in een schimmig moreel tussengebied.

Lydia overspeelt haar hand met een combinatie van factoren, die zich als haarscheurtjes vertakken en uitlopen naar alle facetten van haar leven. Zoals haar huwelijk met eerste violist Sharon (Nina Hoss). Daarmee begeeft de film zich op het terrein van de discussie of je een kunstenaar los kunt zien van diens kunst, zonder een antwoord te formuleren. Lydia betoogt dat je als dirigent je identiteit moet verheffen, tegenover de mensen moet gaan staan en jezelf laten verdwijnen in de muziek. Voordat ze een podium betreedt schudt ze het hoofd en veegt haar schouders af. Alsof ze een huid afwerpt.

Water langs de muren

Wat Tár zo eindeloos fascinerend maakt, is dat de film werkt als een enigszins afstandelijke, bijna obsessief objectieve registratie van Lydia’s neergang, maar ook als een volledig subjectieve film. Eentje waarin tijd glibberig is en elke ruimte een echokamer met zijn eigen akoestiek. Sowieso zijn het geluiden die zich als eerste aan Lydia’s controle onttrekken. Als voorbode van hoe ze langzaam steeds meer facetten van haar leven door haar vingers ziet glippen.

Op ongeveer driekwart van de film is het alsof Field een slot opent en daarmee de hele film kantelt. In een tarkovskiaanse scène dwaalt Lydia door een vervallen gebouw, waar water langs de muren drupt en nauwelijks licht binnenvalt, om uiteindelijk uit te glijden op een trap. Als ze met een gebutst gezicht voor het orkest verschijnt zegt ze niet dat ze is gevallen, maar dat ze is aangevallen.

Tár doet geregeld denken aan Michael Hanekes Caché (2003) in de wijze waarop de film een droomperspectief hanteert, maar ook in het ontleden van de gevolgen wanneer een mens zijn of haar daden niet onder ogen wil of kan komen – en hoe dat de realiteit uit het lood zet.

Want dat is wat in Tár lijkt te gebeuren. In het vervreemdende slotakkoord is het alsof Field de film uit zijn tot dan toe zo beheerste evenwicht tilt. En met terugwerkende kracht valt dan op dat er eigenlijk al de hele film door dissonanten zijn. Figuren in de schaduw, mysterieuze boodschappen. En net als in Caché is er een voortdurend gevoel van bespioneerd worden, zonder duidelijke bron.

“Ware macht vereist camouflage,” zegt de voice-over in een teaser van Tár, die voor het grootste deel bestaat uit een close-up van een recht in de camera kijkende Cate Blanchett die rook uitblaast die langzaam haar gezicht verhult. Het is een metafoor die zich op meerdere manieren laat interpreteren. Als het rookgordijn van de macht, maar ook als metafoor voor de film zelf, die je steeds verder een grijs gebied in trekt. Die uitnodigt te interpreteren, zonder te oordelen.

Beeld John Phillips

Wie is Todd Field? In 2001 debuteert Todd Field als regisseur met In the Bedroom. Opvolger Little Children (2006), over een ingeslapen stadje waar een zedendelinquent komt wonen, bevestigt Fields naam als belangwekkend filmmaker. Maar dan wordt het stil. Field belandt in het drijfzand van projecten die niet van de grond komen, waaronder een verfilming van Cormac McCarthy’s boek Blood Meridian en een televisieserie op basis van Jonathan Franzens roman Purity. Als productiebedrijf Focus Features toehapt op zijn script van Tár is Field er dan ook van overtuigd dat ze bluffen, beaamt hij in een interview met The New York Times. “Het idee dat ik meer dan een jaar van huis zou gaan om een film te maken kwam me totaal absurd voor.”

Tár Regie Todd Field

Met Cate Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant

Te zien Cinecenter, City, Eye, FC Hyena, Filmhallen, Kriterion, Pathé Noord, Rialto, Rialto VU, Studio/K, Tuschinski, De Uitkijk