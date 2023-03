Recensie Cast: nieuwe tv-satire is slim, hyperactueel en uiterst geestig

Jacqueline Blom schittert in 'Cast' als de aardse veteraan-caster Helen die zich keer op keer stoot aan ‘de eisen van de nieuwe tijd’. Beeld NTR

De timing van de nieuwe serie Cast kon niet beter. Na een week waarin de discussie over MeToo heen en weer slingerde tussen niet opgegeten cake op een tv-redactie tot een affaire met de stagiaire raken Ilse Warringa en Niek Barendsen de tijdsgeest in het hart met hun satire over de castingwereld.

Het castingbureau Van Leeuwen staat aan de rand van de afgrond nu de directeur is beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Zonder dat duidelijk is wat er precies is gebeurd met deze middelbare witte man, zijn acteurs en opdrachtgevers weggerend. Het kantoor moet een doorstart maken in een wereld die voor de twee oudgedienden op het bureau plots als compleet getransformeerd voelt.

Met een fanatieke intimiteitscoördinator (‘Dat kennen we nu wel: zo’n wit cisgenderfeestje!’) op een prominente plek blijkt een reclame van ‘echte mannen’ voorzien nu een hels karwei. Ondertussen zijn er problemen met actrice Birgit Schuurman (ze speelt zichzelf) die haar rol in de musical Assepoester tegen haar wil ziet omgetoverd tot een sprookje waarin de prinses worstelt met haar genderidentiteit.

Luizenmoeder

De grappen in Cast zijn, net zoals die van De Luizenmoeder enkele jaren terug, lekker schurend, voor alle gezindten evenredig ongemakkelijk en simpelweg ontzettend leuk. Vooral Jacqueline Blom schittert als de aardse veteraan-caster Helen die zich keer op keer stoot aan ‘de eisen van de nieuwe tijd’. Ook erg geslaagd: Lykele Muus als de nieuwe directeur die in diversiteit en inclusie al vlot een nieuw business model heeft ontwaard.

En dan zijn er nog de talloze bekende acteurs en actrices die spelen met hun eigen imago en de stereotypen van de toneel- en filmwereld. Zo storten Plien van Bennekom en Ferry Doedens zich wanhopig op elk rolletje dat aan de horizon opdoemt en wijt Imanuelle Grives het uitblijven van werk sinds haar arrestatie op een dancefestival nu aan het patriarchaat.

Cast is slim, hyperactueel en uiterst geestig. En met de humor die aan alle zijden van het debat doel treft hopelijk ook precies de serie die in deze gepolariseerde tijd kan verbinden.

Cast, vanaf donderdag 16 maart om 21.15 uur bij de NTR op NPO 3.