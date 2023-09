Recensie Burna Boy: Lome grooves, zwoele zang en een beetje rap is het recept

Beeld -

Urenlang liet hij in juni het publiek in de Gelredome vergeefs op zich wachten. ‘Mijn geweldige team heeft er alles aan gedaan om het te redden, maar dat lukte niet op tijd,’ was later het vage excuus.

Dat Burna Boy er nog mee wegkwam ook, zegt veel over de populariteit van de Nigeriaan. Hij is niet alleen de grootste ster van Afrika, hij draait wereldwijd mee in de eredivisie van de popmuziek. In Amerika en Engeland krijgt hij moeiteloos stadions vol, op het vasteland van Europa is hij headliner op festivals.

Burna Boy (echte naam Damini Ogulu) wist zelf altijd al dat hij zo succesvol zou worden. I Told Them noemde hij daarom zijn zevende album. Het is een plaat waarop hij zijn zo geliefde mix van Afrikaanse en Westerse muziek (lees: hip hop en r&b) verder perfectioneert.

Heerlijk loom wiegende grooves (met soms héél diepe bassen), zwoele zang en hier en daar een stukje rap: dat is het recept. Die raps doet Burna Boy deels zelf, maar laat hij toch vooral over aan Amerikanen als J. Cole, 21 Savage en veteraan RZA (van de Wu-Tang Clan, ja).

Vast commercieel heel slim, die gastbijdragen, maar I Told Them had makkelijk zonder gekund.