Recensie: ‘Burgzorgs blik’ gaat over beeldvorming: zwarte mensen stopten witte mensen in kookpotten

Beeld Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren

Op het omslag van het boek Burgzorgs blik staat een zwart mens met dikke rode lippen, grote goudkleurige ringen in de oren en kroeshaar. Slaand op een trommel. Zo zie je ze nog zelden, denk je meteen.

Ik ken deze onthutsend stereotype afbeeldingen ook. Vooral uit mijn jeugd, toen ik stripverhalen las, en in Kuifje in Afrika en Sjors en Sjimmie in de rimboe zwarte mensen zo langs zag komen. En ook toen ik van mijn oma een boek kreeg met de titel Oki en Doki bij de negers (dat al eens onderwerp was op de tentoonstelling Foute boeken?). Op het omslag de twee witte matrozen die door twee zwarte personen in een kookpot zijn gestopt. Daarover, en over het n-woord zometeen meer.

Burgzorgs blik staat er ook vol mee. Zwarte mensen in prentenboeken en beeldverhalen van 1910 tot nu, luidt de ondertitel. Het boek is een overzicht van de verzameling van cultureel ondernemer en adviseur Ricardo Burgzorg (Paramaribo, 1959). Burgzorg verzamelde in dertig jaar ruim 1300 internationale prentenboeken en geïllustreerde kinderboeken waarin afbeeldingen van zwarte mensen zijn opgenomen.

Bewustwording

Hij maakte het boek samen met schrijver Arjan Peters. ‘Nu hij al zo lang bezig is dat we van een geduchte collectie mogen spreken en we bovendien in Nederland uitvoerig gedenken dat de slavernij op 1 juli 1863 werd afgeschaft, is voor hem ook het moment aangebroken om met de topstukken uit zijn schatkamer naar buiten te treden.’ Het boek bevat zeven thematische hoofdstukken waarin we lezen hoe er naar zwarte mensen werd gekeken en hoe de beeldvorming ‘in de laatste decennia in gunstige zin is veranderd’.

Burgzorg begon met verzamelen nadat hij de legendarische Afro-Amerikaanse theatermaker Rufus Collins (1935-1996) had ontmoet. Collins verzamelde voorwerpen en drukwerk met afbeeldingen van zwarte mensen ‘als een methode van bewustwording van westerse beeldvorming van zwarten’. Het verzamelen is voor Burgzorg ‘geen protestactie, of een aanzet daartoe’. ‘Door te verzamelen werd mij wel steeds duidelijker dat jonge kinderen via boeken worden ingeprent wie zwarte mensen zijn, en hoe ze zijn. En dat al meer dan een eeuw lang, generatie op generatie.’

Dat laat het boek goed zien. ‘Zwarte mensen zijn gevaarlijk, maar ook minder slim,’ lezen we in het hoofdstuk In de kookpot. Waarin de generalisatie centraal staat dat zwarte mensen kannibalen zijn en witte mensen in de kookpot stoppen om op te eten.

Beeld Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren

Bewijsvoering

Burgzorgs blik is dus geen afrekening met ‘foute boeken’, maar een waarschuwing is wel op zijn plaats. ‘Dat betekent dat wanneer die karikaturale beelden in kinderboeken aldoor blijven bestaan, het op een zeker moment goed voorspelbaar wordt dat je jezelf, bewust of onbewust, hoger plaatst dan zwarte mensen.’ Niet eens een verkapt pleidooi voor (nog) meer diversiteit in kinderboeken.

Zijn collectie overziend staat Burgzorg er versteld van ‘hoe mooi de illustraties zijn’. Hij kan er erg van genieten. Tegelijkertijd ‘is dit verzamelde materiaal een vorm van bewijsvoering’. Een bewijs ‘hoe het zover heeft kunnen komen’ (…) door zwarte mensen niet als mensen tegemoet te treden’.

Bewijsvoering

Burgzorg: ‘Door het overdrijven van bepaalde kenmerken en attributen wordt een voor witte mensen ‘veilig’ beeld geschetst: zwarte mensen staan lager in de rangorde, ze hebben vaak apenmanieren, zien er soms zelfs zo uit en altijd zijn ze omringd door dieren zoals apen, krokodillen en olifanten.’ Dit boek is geen protest, geen afrekening, maar iets veel sterkers: bewijsvoering.

Even terug naar de kookpotten. Nu komen we bij een heikel punt. Het n-woord. Burgzorg: ‘Wel ben ik gespitst op het woord neger. Dat gebruik ik zelf niet, want dat is een scheldwoord. Ik zal anderen er ook zeker op wijzen dat het niet prettig is om dat woord te bezigen. Waar ik zelf weer om kan lachen is dat ik het woord ‘neger’ vaak moet intikken op mijn computer, anders kan ik namelijk de boeken niet vinden die ik zoek.’

Beeld Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren

Opmerkelijke titel

Dat boekje dat ik van mijn oma kreeg: Oki en Doki bij de negers. Het moet nog ergens op een zolder liggen. Misschien in een doos waar ook een ander gekregen boek zit. De negerhut van oom Tom. Een zeer opmerkelijke titel, want in het origineel heet die roman van Harriet Beecher Stowe Uncle Tom’s Cabin. Waarom er in het Nederlands van hut een negerhut is gemaakt, is niet duidelijk. Sinds 1982 wordt de titel De hut van oom Tom gebezigd, zoals het avontuur van de twee matrozen sinds die tijd Oki en Doki op een eiland heet.

Ook opmerkelijk is dat Kuifje in Afrika (1931) niet aan bod komt. Of niet opmerkelijk, want voorbeelden van westerlingen die in beeldverhalen en prentenboeken in Afrika met zwarte mensen worden geconfronteerd staan er genoeg in Burgzorgs blik. Maar bij dat Kuifje-avontuur – ik kan me niet voorstellen dat dat album niet in Burgzorgs collectie zit – had nog verwezen kunnen worden naar een rechtszaak in 2012 in België. Waar een Congolese student wilde dat het album verboden zou worden, omdat het racistisch zou zijn. De rechtbank wees de eis af.

Ik denk ook niet dat Burgzorg voor een verbod zou zijn. Wel is hem de laatste tien jaar iets opgevallen in kinder- en prentenboeken. ‘Er komen veel meer zwarte kinderen in voor en als protagonist en antagonist hebben ze een grotere rol.’ Maar hij pleit, in het kader van herkenning en identificatie, ook voor meer variatie in het afbeelden van kinderen met diverse etnische achtergronden. ‘Dat doet de kunstvorm recht, en de huidige maatschappij ook.’

Ricardo Burgzorg en Arjan Peters: Burgzorgs blik. Hoogland & Van klaveren, €29,90. 208 blz.