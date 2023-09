Recensie Broeder Dieleman: Denk níét dat het album kwezelige relimuziek in EO-stijl bevat

Broeder Dieleman. Beeld Mick de Witte

De titel lijkt de Nederlandse vertaling van zo’n kreet die Amerikaanse zangers als Little Richard of James Brown er in totale extase nog weleens uit wilden gooien: ‘Ooooooh my soul!!!’ Maar Oh mijn ziel verwijst naar Psalm 42, de lievelingspsalm van Broeder Dieleman.

Van het ‘hijgend hert, der jacht ontkomen’ uit het eerste vers van Psalm 42 hebben zelfs sommige heidenen weleens gehoord, maar het psalm heeft zeven verzen en het laatste daarvan begint met: ‘O mijn ziel, wat buigt g’ u neder? Waartoe zijt g’ in mij ontrust?’

De Zeeuwse singer-songwriter Broeder Dieleman vindt het mooi. Zijn in Zeeland neergestreken Amerikaanse collega Baby Dee ook. Wat heet, het is ook háár lievelingspsalm. Deed de Broeder op zijn vorige vijf albums graag zo veel mogelijk zelf, op Oh mijn ziel werkt hij innig samen met Baby Dee.

Zweem van americana

Denk niet dat het album kwezelige relimuziek in EO-stijl bevat. Dit is meer iets voor liefhebbers van, pakweg, Bob Dylan, Nick Cave of Johnny Cash. Met Baby Dee deelt Dieleman een streng protestante achtergrond, maar hij heeft de kerk allang verlaten. Helemaal los ervan is hij echter geenszins.

Je herkent het ook op Oh mijn ziel weer in de zware taal en ernstige toon. Een zweem van americana zat er altijd al in de muziek van Broeder Dieleman, dit keer wordt dat element versterkt door de samenwerking met Baby Dee. Haar accordeon en zijn banjo kunnen het goed met elkaar vinden.

Maar ook hun stemmen passen goed bij elkaar. In het nummer Ochtendvier krijgt de term tweestemmig een extra betekenis: hij zingt de tekst met Zeeuws-Vlaams accent, zij in Amerikaans Engels – niet om en om, maar gewoon tegelijk. Bij een eerste beluistering klinkt dat verwarrend, al snel word je erdoor meegesleept.

Pracht van de natuur

Liefhebbers van dat Zeeuws-Vlaamse accent komen verder aan hun trekken in het nummer Toe Leo, waarin we een broer en een zus horen praten over de pracht van de natuur. Broeder Dieleman vond de historische opname in de Dialectenbank van het Meertensinstituut.

Het klinkt als een Nederlandse variant op de legendarische field recordings van de Amerikaanse folklorist en musicoloog Alan Lomax .