Recensie: Briljante keuzes dringen bezwaren naar de achtergrond in imponerende opera ‘Rusalka’

Geweld en armoede flitsen voorbij, terwijl Rusalka zich in het moderne sprookje vastklampt aan een poster van een filmster. Beeld Clärchen & Matthias Baus | De Nationale Opera

Zodra de gordijnen opengaan, stappen we in een visueel spektakel. De planken staan volgebouwd met een filmisch decor dat de gehele voorstelling blijft imponeren. Hoewel het plot van Dvořáks Rusalka, voor De Nationale Opera geregisseerd door Philipp Stölzl en Philipp M. Krenn, vergelijkbaar is met dat van het sprookje De kleine zeemeermin, bevinden we ons niet in het water maar in een achterbuurt van New York.

Ook het verhaal is aangepast: Rusalka (Johanni van Oostrum) werkt als prostituee. Geweld en armoede flitsen voorbij, terwijl Rusalka zich vastklampt aan een poster van een filmster (de moderne versie van de sprookjesprins, vertolkt door Pavel Černoch). Ze droomt van deze man en van zijn wereld.

Om hem te ontmoeten sluit ze een deal met Ježibaba (Raehann Bryce-Davis), eigenares van een kapperszaak die ook plastische chirurgie verricht. Rusalka krijgt het uiterlijk van een Hollywoodster, in ruil voor haar stem. Het plan werkt, maar de uitkomst is niet zaligmakend. Rusalka past niet in de wereld van de prins en hij wordt verleid door een ander.

Roer gaat om

Alle randvoorwaarden kloppen. Het decor, de kostuums, de choreografie. Toch werkt het originele libretto de opera hier en daar tegen. De tekst rijmt niet altijd met de nieuwe enscenering, waardoor het verhaal niet overal even goed klopt.

Daarnaast zien we voor de pauze weinig nuance in de regie, waardoor het lastig is mee te leven met de personages. Er wordt te weinig gespeeld met de mogelijke interpretaties, waardoor de veranderingen vooral esthetisch van aard blijven en het verhaal wat simplistisch aandoet.

Maar genoeg geklaagd. Want zodra het laatste bedrijf begint, wordt het roer 180 graden omgegooid. Na de mislukte liefde volgen we Rusalka terug naar huis, waar haar gemeenschap niks meer met haar te maken wil hebben. Spannende en schurende thema’s ontvouwen zich: het conflict tussen de gemeenschap en het individu, loyaliteit, of het gebrek daaraan, aan de maatschappelijke stand.

Door gedurfde regiekeuzes en ijzersterk, fysiek spel van vrijwel alle zangers heeft elke zin en beweging ineens een dubbele betekenis. Het publiek wordt uitgedaagd om overal aan te twijfelen, elk moment is multi-interpretabel.

Tranentrekkers

We zien de ‘zussen’ van Rusalka afstand van haar nemen, maar we zien ook twijfel bij hen. We zien een Ježibaba die Rusalka de les leest over haar naïviteit, maar voelen ook Ježibaba’s beschermende houding jegens de troosteloze buurt. We zien de prins Rusalka smeken om vergiffenis, maar zonder zwart-wit antwoord of zij zijn verzoek inwilligt – een briljante keuze. Prachtige, genuanceerde, dynamische scènes, die in combinatie met de muzikale leiding van Joana Mallwitz meerdere tranentrekkers veroorzaken.

Een paar puzzelstukjes passen misschien niet helemaal bij de rest, maar uiteindelijk zet DNO met Rusalka een overtuigend nieuw sprookje neer. Een hoopvol bewijs dat het wel degelijk mogelijk is om opera opnieuw uit te vinden.