Recensie: Borstkanker confronteert Veere Wachter met haar vrouwelijkheid en seksualiteit

Veere Wachter woont gelukkig samen met haar vriend Krzys in Amsterdam. Toch wordt ze verliefd op de jongere zangeres Janna, met wie ze een prille vriendschap onderhoudt, maar in wie ze een zielsverwant vermoedt. Af en toe schrijft ze een verhaal voor een literair tijdschrift, maar liever mijmert ze in haar dagboek over Janna. Haar werk bestaat uit het geven van schrijfcursussen met welluidende namen als ‘Kwetsbaarheid is kracht’ en ‘Verhalen van herstel’, die lijken te fungeren als een vooruitwijzing naar wat gaat volgen. Vlak voor haar 39ste verjaardag wordt ze namelijk gediagnosticeerd met borstkanker. Nu ze ziek is, lijkt haar obsessie met Janna te intensiveren.

Veertig is een grens, waarop we achteromkijken – wat heb ik bereikt? – en vooruitblikken: wat ligt er nog voor me in het verschiet? Wie ben ik? Veere schrijft in haar dagboek: ‘Wanneer ga ik zélf nou eens het onbetreden pad op, om mijn eigen spiegelbeeld eerlijk onder ogen te komen? Zie mij dit dagboek schrijven, een onzeker zoeken naar verklaringen voor mijn gevoel. Woorden geven, metaforen vinden voor mijn zoektocht naar... niet de zin van het leven, maar de zin van mijzelf! Hoe tragisch, ik ben verdomme bijna veertig! Hier sta ik dan, wankelend op mijn eigen sokkel. En misschien wordt het tijd dat ik te pletter val. En dat iemand, iets, of ik verdomme zelf, me weer aan stukken lijmt en opnieuw begin.’

Niet geconsumeerde liefde

Het dagboek van Veere beslaat een ruim jaar, dat vooral opgaat aan ziekte en de bijbehorende slopende behandelingen, die een gat in de tijd slaan. Tijdens dit jaar denkt ze veel aan haar liefde voor vrouwen en die voor Janna in het bijzonder. Wat betekent die altijd aanwezige, maar niet geconsumeerde liefde? Wat zegt die over Veere?

Het dagboek is een geschikte vorm voor reflectie en zelfonderzoek en geeft door de losse structuur ook meer vrijheid (niet iedere gedachte hoeft te worden afgerond en er is ruimte voor rechtstreekse emotionele expressie). Veeres gedachten schieten soms alle kanten op, wat een poëtisch effect heeft: ‘Ik zie niets van die kanker. Straks heb ik een paar borsten minder. Dat is dan wat ik zie./Waar is Janna?/ Het was Majakovski die schreef dat hij zijn existentie wilde reduceren tot enkel een mond.’

Volgens feministische theoretici staat het dagboekschrijven of autobiografisch schrijven van vrouwelijke auteurs in het teken van het herschrijven van teksten die door (dominante) mannen over de vrouw (als Ander) zijn geschreven. Zo’n dagboek draagt dus bij aan het herschikken en uitbreiden van het vrouwbeeld. Ook Elte Rauch, oprichter van uitgeverij HetMoet, lijkt het feminiene karakter van haar roman te willen onderstrepen. De motto’s zijn afkomstig van Doireann Ní Ghríofa (‘This is a female text’) en Audre Lorde, die onder meer Het kankerdagboek over haar borstkanker schreef (‘Every woman I have ever known has made a lasting impression on my soul’).

Vorm van manipulatie

Een dagboekroman is echter niet hetzelfde als een dagboek en vraagt om een gewiekste vorm van manipulatie van de auteur. Is het dagboek volledig vrij qua vorm, een roman vraagt wel degelijk om een verhaalstructuur en karakterontwikkeling. In hoeverre Rauch Een vrouw met mooie borsten volgens de wetten van een roman heeft willen componeren, is niet helemaal duidelijk, hoewel er wel (losjes) romancomponenten aanwezig zijn: Veere wordt gedreven door een (centraal) verlangen naar Janna. De ziekte, die optreedt als tegenstander, dwarsboomt haar. Er is een strijd, maar niet echt een oplossing of ontknoping. De tijd verstrijkt, de behandelingen worden doorstaan. Als dagboek is het verhaal in ieder geval zeer waarachtig.

Hoewel de prille vriendschap tussen Veere en Janna liefdevol en intens is, zijn de gevoelens van Janna niet geheel wederzijds. Op het moment dat Veere ziek is, verdwijnt ze naar de achtergrond, blijkt ze verliefd te zijn geworden op een goede vriend en collega van Veere, die op haar ziekbed haar wonden mag likken.

Doekje voor het bloeden

Veere (wat zowel ‘waarheid’ als ‘geloof’ betekent) Wachter staat gedwongen stil en contempleert. Ze is een eigenzinnig en aimabel personage, omdat ze grappig, belezen en hartverscheurend eerlijk is. Een vrouw met mooie borsten leest mede door de dagboekvorm als een zeer intiem relaas van een vrouw die op de rand van de dood balanceert. De ziekte confronteert Veere op een nieuwe manier met haar vrouwelijkheid en seksualiteit.

Na haar borstamputatie bekent ze aan een therapeut in het ziekenhuis dat ze naar een vrouw verlangde op het moment dat ze ziek werd. Ze schrijft: ‘Alsof ik mijn eigen vrouwelijkheid in haar wilde stoppen en mijzelf aan die vrouwelijkheid van haar wilde vastklampen om die van mij niet te verliezen, omdat ik die aan het verliezen was’. Een zelfanalyse die ook als doekje voor het bloeden fungeert.

Aan het einde van het dagboek staat Veere aan de vooravond van haar veertigste verjaardag. ‘Je leeft Veere, het is een wonder,’ schrijft Rauch. De lezer heeft gevoeld hoe groot dit wonder is en hoe vitaal dit romandebuut.

