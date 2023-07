Recensie: boksfilm ‘Small, Slow But Steady’ is een ingetogen portret van een dove Japanse bokser en haar leven buiten de ring

Uit ‘Small Slow But Steady’. Beeld Filmdepot

Boksfilm Small, Slow But Steady speelt, zoals veel boksfilms dat doen, met ritme. Waar andere boksfilms met een ongenadig tempo narratieve slagen uitdelen – van de ene dramatische naar de andere dramatische plotwending gaan –, is Small, Slow But Steady juist beheerst. Het ritme dat hier zorgvuldig wordt opgebouwd door regisseur Shô Miyake is een die misschien doet denken aan opperste concentratie tijdens een wedstrijd, of anders aan de momenten van melancholische bezinning erna.

De Japanse professionele vrouwelijke bokser Keiko is doof geboren. Gesproken dialoog vormt daarom maar een klein deel van het filmgeluid. Het geluidslandschap wordt getekend door achtergrondlawaai. Regen, treinen, auto’s. In een film over een doof hoofdpersonage verliezen tikken en bonken en razen hun betekenis, worden deze geluiden bijna abstract. De stadsgeluiden vervormen zich tot een dof gezoem.

Het verhaal kan ook met een dof gezoem worden vergeleken. Small, Slow But Steady is losjes gebaseerd op de memoires van de Japanse bokser Keiko Ogasawara. De nog jonge Keiko is veelbelovend. Ze slaat met kracht en zonder twijfel. Die twijfel slaat juist toe buiten de ring. Net als de melancholie. Zo zijn er de moeilijkheden die komen kijken bij een gehoorbeperking in de sport, de ziekte van een naaste, het COVID-19-virus en de sluiting van haar boksschool.

Het zijn grote zaken, maar Miyake focust niet op het drama, maar op de persoonlijke onderlaag van deze gebeurtenissen. Op 16mm filmt hij zijn hoofdpersonage vaak alleen. Miyake verbeeldt de factoren die Keiko ervan weerhouden zich volledig voor haar sport te kiezen. De focus ligt daarom niet zozeer op haar wedstrijden of haar techniek, maar op haar leven buiten de ring.