Recensie | Blur in de Ziggo Dome: chaotisch, maar bij vlagen indrukwekkend

Een reünie van Oasis laat op zich wachten, maar hun aartsrivalen uit de jaren negentig, de mannen van de groep Blur, toeren weer. In de Ziggo Dome gaven ze een chaotisch, maar bij vlagen indrukwekkend concert.

“Jullie zijn stoned, ik ben stoned,” zegt zanger Damon Albarn al vroeg op de avond. Het publiek massaal stoned? Het was ons nog niet opgevallen. Maar dat de frontman van Blur dinsdagavond niet bepaald nuchter is, is zonneklaar. In een verward welkomstpraatje zegt hij niet veel te weten van Holland ‘as a whole’, maar dat hij altijd graag in Amsterdam komt.

Even later: “Oh ja, kaas...”

Eerst zou Blur dit jaar alleen een reünie-optreden doen in het Londense Wembley Stadium. Later werd er toch maar een complete Europese tournee van gemaakt, waaraan pas laat ook een optreden in de Ziggo Dome werd toegevoegd. Die blijkt dinsdag, bij het eerste Nederlandse optreden van Blur in 20 jaar, toch een maatje te groot.

Een herenigd Oasis zou in Nederland waarschijnlijk probleemloos de Arena vullen, maar bij Blur, die andere grote groep uit het britpoptijdperk, is in de Ziggo Dome het grootste deel van de bovenste ring onbezet. Veel van de aanwezigen lijken de jaren negentig bewust te hebben meegemaakt, maar er zijn ook zeker jongere bezoekers.

Gedoe over toonsoort

Damon Albarn kent de Ziggo Dome, want hij trad er in 2017 op met Gorillaz, een van zijn vele muzikale projecten na Blur. Van de drie leden van de groep is hij de enige die nog volop actief is in de muziek. In de popmuziek, maar ook in genres daar ver van verwijderd. Hij schreef zelfs een opera.

Een serieus man geworden? Toch niet helemaal. Het Amsterdamse optreden van Blur lijkt voor Albarn (55) aanleiding om weer eens ouderwets de rock-’n-roller uit te hangen. Zo beneveld als hij vroeger weleens op het podium stond, is hij niet, maar hij is niet volledig bij de les. Zijn drie collega’s trouwens ook niet altijd.

Een song wordt verkeerd ingezet, een andere wordt na een paar maten afgebroken. Er is zelfs een keer gedoe over in welke toonsoort een nummer staat. Het zijn toestanden die je weleens meemaakt in de bovenzaal van Paradiso of zo, maar niet in de Ziggo Dome. Maf idee: dit chaotische gezelschap staat volgende week twee avonden in het reusachtige Wembley.

Oude successen

Toch heeft die ongedwongenheid ook wel wat. Bij concerten van dit formaat is er vaak nauwelijks ruimte voor spontaniteit. Bij Blur gaat er het een en ander fout, maar ook veel goed. Nieuwe songs (van het later dit maand te verschijnen album The Ballad of Darren) klinken nog onwennig, oude successen knallen er meestal probleemloos uit.

Parklife en vooral Girls & Boys zijn nog altijd van die fijne meezingers. In Beetlebum komt de groep zeker in vocaal opzicht als vanouds heel dicht in de buurt van The Beatles en in Song 2 klinkt de uitbarsting van gitaargeweld nog net zo opwindend als in 1997. In de toegift maakt juist de ballad Tender indruk. Het voor een substantieel deel Britse publiek neemt de zang als vanzelf over.