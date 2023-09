Recensie Bluefinger: Bertolf brengt aanstekelijke ode aan de bluegrass

Op Bluefinger brengt singer-songwriter Bertolf een ode aan de bluegrass. Het levert een sfeervolle en aanstekelijke plaat op.

Er zijn maar weinig artiesten die kunnen zeggen dat ze Ilse DeLange versloegen bij een muziekwedstrijd. Singer-songwriter Bertolf Lentink (43) is er een van. Niet tijdens het Songfestival, maar op zijn 14de bij een bluegrasstalentenjacht in Rotterdam. DeLange, drie jaar ouder, stelde na afloop voor een keer samen te spelen.

Het kwam er pas 13 jaar later van. DeLange was inmiddels doorgebroken en vroeg Lentink in haar band. Niet lang daarna schreven de twee samen ook een liedje. Before the Storm heette het, maar op plaat verscheen het nooit.

Totdat Lentink, inmiddels al 14 jaar soloartiest onder zijn voornaam Bertolf, het plan opvatte voor een album dat voor het eerst alleen maar bluegrassliedjes zou bevatten. Bertolf is liefhebber van de Amerikaanse rootsmuziek, nam af en toe een nummer in die stijl op, maar tot volledige overgave was het nog niet eerder gekomen.

Dat dat nu wel is gelukt, is een van de verheugendste mededelingen van dit muziekjaar. Bluefinger, opgenomen in Nashville met een trits aan Amerikaanse topmuzikanten, is een aanstekelijke liefdesverklaring aan de bluegrass geworden. Bertolf koos ervoor eerder materiaal te bewerken, maar schreef ook nieuwe songs.

Blauwe vingers

En hij diepte er dus eentje op uit het archief der bijna vergeten liedjes. Before the Storm past zowel Bertolf als DeLange als een jas. Hun stemmen huilen zachtjes samen boven de violen van dit prachtig klein gehouden sprookje over liefde en vriendschap.

Ook erg geslaagd: Even the Bad Ends Badly, een duet met Tim Knol, ook al zo’n bluegrassliefhebber. En misschien nog wel fijner: de opzwepende, instrumentale titeltrack. De titel verwijst naar de blauwe vingers die het plukken aan de gitaarsnaren veroorzaakt. Bertolf speelde het al vaker live, maar nam het nu eindelijk ook op.

Er zijn meer instrumentale tracks. Team Hoover is de leukste: een speelse track geïnspireerd door het spel van zijn twee zoontjes. Andere songs klinken meteen bekend. Another Day bijvoorbeeld, Bertolfs enige echte hit, kreeg een smaakvol nieuw tokkelarrangement.

De song Mary uit 2012 hoefde niet opnieuw te worden georkestreerd. Het liedje, een folky hommage aan de gestorven moeder van zijn vrouw, was altijd al een stemmig gitaarpareltje, waarvan Bertolf er nu nog veel meer op zijn repertoire heeft.