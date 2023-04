Recensie: Bloedbruiloft is visueel dik in orde, maar ontbeert verbeeldingskracht

Daniël Kolf en Eefje Paddenburg als bruidegom en bruid in Bloedbruiloft. Beeld Fabian Calis

Zeg Wim Vandekeybus en de ogen van menig dansliefhebber gaan twinkelen. De Vlaamse choreograaf en regisseur staat bekend om zijn levenslustige, eclectische en intense dansvoorstellingen: verhalend, beeldend, theatraal. Maar Vandekeybus regisseert ook theater, zoals in 2011 Oedipus / bêt noir met zijn eigen gezelschap Ultima Vez en Die Bakchen bij het Residenztheater in München. Ook tekende hij voor de dansscènes in Age of Rage van Ivo van Hove.

Voor Bloedbruiloft (1933), een klassieke tekst van de Spaanse Federico García Lorca, heeft Vandekeybus het ITA-ensemble tot zijn beschikking. Hij geeft de jonge garde, met Achraf Koutet en nieuwe ensembleleden als Eefje Paddenburg en Daniël Kolf, volop de ruimte. Het stuk, dat nogal zwaar op de hand is en eerder een episch gedicht is dan een heldere vertelling, gaat over de bruiloft van een jonge man en vrouw op het Andalusische platteland: kort na de huwelijksvoltrekking gaat de zij ervandoor met haar vroegere minnaar Leonardo.

Paddenburg, die al werd bejubeld voor haar rol in Mijn lieve gunsteling eerder dit jaar, speelt een dubbelrol: die van de aanstaande bruid en die van de vrouw van Leonardo – de bedriegster en de bedrogene. Ze doet dat met verve. Ook Daniël Kolf is een feest om naar te kijken: energiek en met een prettige nonchalance speelt hij de bruidegom. Koutet is de overtuigende en gepassioneerde Leonardo; Janni Goslinga speelt ‘de moeder’ getergd en krachtig.

Passionele liefde

Het decor is een imposant rotsgewelf van vilt van het Vlaamse duo Gijs Van Vaerenbergh. De vlakke achtergrond dient ook als scherm waarop projecties van de acteurs, van paarden en van Hans Kesting als ‘de maan’ te zien zijn. De filmregie is overigens van Fernando Vandekeybus, de zoon van.

Maar waar het visuele dik in orde is – de drie dansers geven ook nog even een glimp van de memorabele choreografieën van Vandekeybus – schort het aan verbeeldingskracht. Vandekeybus laat in het programmaboekje optekenen dat hij zoekt naar thema’s als vrijheid, risico, de dood. Die thema’s laat hij steeds letterlijk zien – door galopperende paarden, lijken aan een haak, achtervolgingen in een gang. Of door de gevluchte geliefden te laten skydiven in fluorescerende wingsuits, een wonderlijke breuk met de meer historische jarendertigsfeer.

En zo zijn er wel meer momenten dat je denkt: waarom? Waarom is ‘de dood’ (Roeland Fernhout) een kolderieke, misvormde gnoom? En waarom zien we dit stuk überhaupt op dit moment, in deze tijd? Wat rest is een prachtig toneelbeeld, maar vooral ook hunkering naar een echte Vandekeybus-dansvoorstelling.