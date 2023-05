Recensie: Bij show Arctic Monkeys in de Ziggo Dome wordt zowel gecroond als gerockt

Na Lowlands 2022 hadden de Arctic Monkeys nog iets goed te maken in Nederland. Ze deden het vrijdagavond in de Ziggo Dome met een gloedvolle show, waarin zanger Alex Turner zowel crooner als rocker was.

Ze bestaan inmiddels ruim twintig jaar, de uit Sheffield afkomstige Arctic Monkeys. Je ziet het aan leider Alex Turner. Het jochie dat hij ten tijde van de doorbraak van de groep in 2006 nog was, is nu een meer dan zelfverzekerde eind-dertiger.

Lefgozer

Kijk hem opkomen in de Ziggo Dome, bij het eerste van twee uitverkochte concerten daar. Jarenzeventigkapsel, pilotenbril op de neus, om de nek een sjaaltje. Beetje een lefgozer, maar wel een leuke. Vol van swagger, zoals ze dat in Engeland noemen. Het Nederlandse woord branie komt daar het dichtst bij.

De laatste keer dat Turner en de andere poolapen in Nederland waren, was vorig jaar tijdens Lowlands. Dat was een nogal plichtmatig en ongeïnspireerd optreden, zeker voor een headliner. Als Turner er die avond lol in had, dan wist hij dat goed te verbergen.

De twee shows in de Ziggo Dome maken deel uit van dezelfde tournee die de groep naar Biddinghuizen bracht, maar op de eerste avond in Amsterdam gaat het heel anders toe dan toen. De groep is in topvorm, met een even coole als bevlogen Turner als onbetwiste leider en gangmaker.

Andere muziek

Op Lowlands werd nog niets gespeeld van het in oktober 2022 verschenen zevende Arctic Monkeysalbum The Car. In de Ziggo Dome staan songs van die plaat nadrukkelijk op de setlist. Spannend, want op The Car staat muziek die heel anders klinkt dan de springerige rock waar de groep bekend mee werd.

De associaties die opkomen bij die nieuwe, lekker ‘slicke’ sound: James Bond, cocktailparty’s (aan de rand van een zwembad graag), Frank Sinatra, Hollywood... Op de plaat wordt er een compleet orkest bij ingezet, in de Ziggo Dome zijn er vier extra muzikanten, die vooral met toetsenborden in de weer zijn.

Het klinkt geweldig allemaal. Vooral Turner is op dreef in de rol van eigentijdse crooner. Hij heeft voor dit soort repertoire inmiddels de perfecte stem (lager dan in de beginjaren van de Arctic Monkeys), maar hij is er ook helemaal het type voor. De gitaar gaat af en als een zanger in een luxueuze nachtclub staat hij achter de microfoon.

Geen half werk

Hij zou er waarschijnlijk geen bezwaar tegen hebben de hele avond zo te vullen, maar beseft ook wel dat het publiek ook voor het oudere succesrepertoire is gekomen. En dus wordt er behalve gecroond ook gerockt. En daar wordt geen half werk van gemaakt.

In een perfect samengestelde setlist komt het allemaal voorbij: de hortende en stotende muziek uit de beginjaren van de Arctic Monkeys (met in de toegift de doorbraakhit I Bet You Look Good On The Dancefloor), maar ook de traag slepende rock van het album AM (met Do I Wanna Know als absolute publieksfavoriet).

Directe communicatie met het publiek (jong, eerlijk verdeeld over de seksen) beperkt Turner tot een minimum. Als hij met de nodige ironie als een cliché-rockster vraagt hoe het met de toehoorders gaat en er een woest gejuich uit de zaal opstijgt, zegt hij – lekker tongue-in-cheek – ‘Ach, wat gaat mij het ook aan.’