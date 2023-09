Recensie Bardot: Liefdesperikelen in het stijlvolle Saint-Tropez van de jaren vijftig

Julia de Nunez als de jonge Brigitte Bardot. Beeld Federation Studios

Een hoogbejaarde dame is ze nu. Brigitte Bardot is nog altijd gek op dieren, maar moet niets hebben van étrangers. Het nieuws haalt ze nog maar zelden, toch drong vorige maand ook tot de Nederlandse media door dat de ex-actrice met ademhalingsproblemen was opgenomen in het ziekenhuis.

Viel allemaal reuze mee, bezwoer de dienstdoende arts al snel. De problemen die Bardot had, waren heel gewoon voor iemand van 88.

En nu is er de zesdelige Franse tv-serie Bardot. De bedenkers, moeder en zoon Danièle en Christopher Thompson, hebben de echte Bardot ervoor benaderd, maar die liet weten er niets mee te maken te willen hebben. Wel wenste ze de Thompsonnetjes veel succes.

Bizarre gelijkenis

De serie, te zien op Netflix, behandelt de beginjaren van de carrière van Brigitte Bardot, aflevering 6 eindigt in 1960. Het ligt voor de hand dat de latere jaren ook nog aan bod komen, maar mededelingen zijn daar nog niet over gedaan.

De jonge Bardot wordt gespeeld door de Argentijnse Julia de Nunez. Zonder noemenswaardige ervaring als actrice gaat dat haar goed af. Wat flink helpt, is dat De Nunez uiterlijk echt bizar veel lijkt op de Brigitte Bardot van de jaren vijftig.

Die jaren vijftig zien er kek uit in de serie. Zo ongeveer iedereen in de serie draagt geweldig kleren, er komen allemaal fijne auto’s voorbij en Saint-Tropez ligt er heel aantrekkelijk bij.

En voor je het weet heb je als kijker alle zes delen alweer gebinged. Heel veel indruk maakt de serie evenwel niet.

Vrij liefdesleven

‘Dit is een fictief verhaal gebaseerd op ware feiten,’ wordt aan het begin van elke aflevering meegedeeld. Danièle en Christopher Thompson lieten hun fantasie dus lekker de vrije loop, zoals ook de makers van The Crown, de serie over de Britse vorstin Elizabeth, dat deden.

Maar waar dat bij The Crown meeslepend drama opleverde, dat bovendien een goed beeld gaf van de veranderingen in de na-oorlogse Britse samenleving, blijft in Bardot alles een beetje vlak. De serie vertelt maar weinig over de Franse maatschappij van de jaren vijftig en blijft wat Brigitte Bardot zelf betreft steken in oude clichés.

Ook hier is Brigitte Bardot weer, zoals dat vroeger heette, zowel ‘kindvrouwtje’ als ‘seksbom’. Ze wordt uiterst labiel neergezet. Zelfdoding hangt voortdurend in de lucht en ze vliegt van de ene naar de andere (bekende) minnaar. Dat vrije liefdesleven lijkt de makers van Bardot nogal dwars te zitten.

De beminnelijkheid zelve daarentegen is in de serie zes afleveringen lang haar eerste echtgenoot Roger Vadim, met wie ze al op haar vijftiende een verhouding had (hij was zes jaar ouder). Na zijn korte huwelijk met Bardot had de regisseur een zeker zo bont liefdesleven als zij.

Voor wie vindt dat de acteur die Vadim speelt een vaag bekende kop heeft: het is Victor Belmondo, kleinzoon van – over legendarische Franse filmsterren gesproken – Jean-Paul Belmondo.