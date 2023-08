Recensie: Bank of Dave laat de hoofdpersoon naar de zijlijn verdwijnen in zijn eigen film

Dave (Rory Kinnear, links) wil een bank beginnen.

‘Based on a true(ish) story,’ staat te lezen aan het begin van feelgood-drama Bank of Dave. Met de afzwakking ‘ish’ dekken de makers zich op voorhand in voor een wel heel sterk gefictionaliseerde versie van een waargebeurd verhaal.

Dave Fishwick is verkoper van bestelbusjes in Burnley, een noord-Engelse industriestad in verval. Na de economische crisis van 2008 begint hij te doen wat de traditionele banken niet meer durven: geld lenen aan gewone mensen die dat nodig hebben. Daarin is hij zo succesvol dat hij een officiële bank wil beginnen, om zijn lokale gemeenschap effectiever te kunnen helpen. Struikelblok: de Financial Regulations Board heeft al 150 jaar geen nieuwe banklicentie afgegeven.

Dat die ‘FRB’ niet echt bestaat (in werkelijkheid zijn er twee andere instanties bij betrokken) geeft wel aan hoe makkelijk Bank of Dave ware gebeurtenissen gladstrijkt. Regisseur Chris Foggin en scenarist Piers Ashworth maakten eerder samen het ongeveer net zo ‘waargebeurde’ Fisherman’s Friends (2019) en hergebruikten hier voor het gemak de blauwdruk daarvan. Namelijk: elitaire Londenaar komt naar de buitengebieden, wordt verliefd en leert de waarde inzien van een simpeler leven buiten de hoofdstad.

Spil daarvan is hier advocaat Hugh (Joel Fry, als het type ‘sociaal ongemakkelijke stoethaspel’ waar Hugh Grant ooit patent op had). Die wordt ingehuurd voor de formaliteiten en is eerst sceptisch maar valt dan voor zowel Dave’s charisma als diens nicht Alexandra (Phoebe Dynevor).

Die dertien-in-een-dozijnromance is effectief, net als de race tegen de klok die het scenario fantaseert – clichés worden nu eenmaal clichés omdat ze werken. Maar ondertussen verdwijnt Dave naar de zijlijn in zijn eigen film. Erger is dat de triomf waar de film onvermijdelijk naar opbouwt de kijker het gevoel geeft dat de wereld weer op orde is, terwijl Dave’s strijd in werkelijkheid nog lang niet gestreden is.