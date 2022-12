Recensie: Bananenhumor, bananenblues, bananenkunst (en snoepbanaantjes) in 21 versjes

Beeld Jan Jutte

Bananen kunnen zo moeilijk doen. Dat je een banaan wil opentrekken en dat dan het steeltje afbreekt, bijvoorbeeld. Of dat je ’m niet open krijgt en de banaan bijna tot prut knijpt. Het inspireerde kinderboeken- en liedjesschrijver Erik van Os tot het gedicht Bananen kunnen zo moeilijk doen. ‘Ach, wat is het hard./ Ach, wat is het hard te hopen/ dat ze binnenkort bestaan/ zodat ik ze kan kopen: // bananen met een rits/, met klittenband of knopen. // Of drukkertjes.’

Bananen vormen sowieso een rijke inspiratiebron voor Van Os. In 2018 verscheen al Haren vol banaan met ‘vieze liedjes & stoute versjes’, geïllustreerd door Noëlle Smit. Voorzien van soundtrack en cd. Nu is er met illustrator Jan Jutte Dat boek met die bananen, 21 kromme versjes. Waarin zelfs een gedicht de vorm van de kromme vrucht kan aannemen – want een banaan heeft altijd de vorm van een banaan, in tegenstelling tot de maan die soms wel de banaan na-aapt maar toch telkens weer verandert.

Zonder cd, Dat boek met die bananen, maar de kinderboekschrijver zou de liedjesmaker niet zijn als hij niet toch zijn Bananenblues ten gehore zou brengen in een (via een QR-code in het boek te bekijken) YouTubefilmpje. Daarin begeven twee glanzend groene bananen zich te midden van gele peren en citroenen en groene en rode appels op het strand. Want dat groen, daar moet de zon eens iets aan doen. ‘Zegt de ene: “Leve het zonnen!’/ Zegt de andere: “Leve de schijn!"// Maar ’s avonds is het brullen/ dat ze bruin geworden zijn.’

Ook meervoudig Gouden penseelwinnaar Jan Jutte (illustrator van het Prentenboek van het Jaar 2023 Maximiliaan Modderman geeft een feestje, van auteur Joukje Akveld) leefde zich uit op de banaan, in dan weer strak gestileerde tekeningen met heldere lijnen, dan weer rommeligere en speelsere technieken. Een boek ook als kijkfeestje: bananen met armpjes en beentjes (zoals de banaanconferencier over bananenhumor op het podium met zijn microfoon in de hand), bijrollen voor velerlei apen en een knipoog naar Matisse.

Maurizio Cattelan

Van Os voert een enkele ingeblikte peer op en een competitieve kromme komkommer. Snoepbanaantjes zijn een fijne afgeleide (onweerlegbare redenering: als één banaan gezond is, zijn zeven snoepbanaantjes nóg gezonder – en hopelijk blijft mama daar heel vriendelijk en redelijk en graag ook rustig onder). En dan is er nog de banaan als kunst natuurlijk: die banaan die in 2019 met ducttape tegen de muur werd geplakt van de beurs Art Basel in Miami Beach in Florida – een kunstwerk (getiteld Comedian, veilingswaarde meer dan een ton) van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan.

Dat maakte helemaal de tongen los toen de Georgisch-Amerikaanse kunstenaar David Datuna de banaan van de muur trok, pelde (hier geen probleem met het openen) en opat bij wijze van ‘artistieke performance.’ Jutte heeft om zíjn banaankunst voor de zekerheid een lijstje gehangen. ‘Ik heb een banaan/ in een lijstje gedaan,’ dicht Van Os. ‘Nu heb ik een schilderij./ Het is mooi om te zien// hoe het steeds verandert/ van kleur. // Mama vindt het minder/ volgens mij/ / omdat het ook steeds/ verandert van geur.’

Maar toch, luidt Van Os’ conclusie, bananen kunnen maar het best gewoon bananen blijven. Ze zijn te saai als regenboog, te zwak als brug, je ziet ze ooit schijnen als de maan. ‘Een stuk fruit/ en daarmee uit.’

Dat kan dan wel weer Kanniezitte

kanniestaan

kannieveel

een banaan

kanniekome

kanniegaan

kannielope

een banaan

kanniespringe

kannieglije

kannierenne

kannierije

kannieuit

kannieaan

kanwelop

een banaan.