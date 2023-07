Recensie Ballad of Darren: Eindelijk weer een écht goede plaat van ninetiesfenomeen Blur

De leden van Blur, vlnr: basgitarist Alex James, gitarist Graham Coxon, zanger en toetsenist Damon Albarn en drummer Dave Rowntree. Beeld Reuben Bastienne-Lewis

Was Damon Albarn stoned toen hij eind juni van dit jaar het podium van de Ziggo Dome betrad? Hij zei zelf van wel, maar dat kan rocksterrenbranie zijn geweest. Hoe dan ook: het concert van zijn band Blur, het eerste in Nederland in twintig jaar, was bij vlagen een rommeltje.

Van het vandaag verschenen The Ballad of Darren haalden al twee liedjes de verder vooral met klassiek hitmateriaal gevulde setlijst: de eerste single van het album, The Narcissist, en St. Charles Square. Het eerste nummer is zonder twijfel een van de beste liedjes die Blur ooit maakte: fraai melodieus en lekker lui gezongen.

Op de tweede song klinkt Blur, groot geworden als vaandeldrager van de Britpop van de jaren tachtig, plots als een tijdgenoot van David Bowie in zijn glamrockjaren. Interessant om Albarn & co. eens te horen alsof ze een halve eeuw terug in de tijd zijn geplaatst. Opvallend ook hoe dicht bij elkaar de vocalen van Albarn en Bowie ineens liggen.

Waren de uitvoeringen in de Ziggo Dome nog onwennig, op The Ballad of Darren klinken beide songs uitermate trefzeker. Een conclusie die eigenlijk voor het hele album geldt. In een summier commentaar bij de plaat heeft Albarn (55) het over een ‘aftershock record’. Het lijkt voor de hand te liggen dat hij daarmee de coronapandemie bedoelt, maar zeker is dat niet. Liedtitel Russian Strings lijkt een andere richting op te wijzen, maar bevat geen daverende politieke statements.

Revolutie

Ook muzikaal is de toon lang niet zo zwaarmoedig als de aankondiging doet vermoeden. Hier speelt een band die niets meer te bewijzen heeft en simpelweg doet waar hij zin in heeft. Het resulteert in een collectie van tien songs – het kortste Bluralbum ooit – waar het kwartet vooral veel ruimte maakt voor introspectie. Het tempo is veelal loom en de gitaar dient niet langer als middel om vinnig mee uit te halen.

Het album, vernoemd naar de persoonlijk beveiliger van Albarn, heeft geen revolutie tot doel. Dit is Blur dat de blik losjes achterom wendt en intussen melancholie mengt met tevredenheid.

Blijft over de vraag waarom de band in de Ziggo Dome zo rammelend klonk. Was Albarn – de laatste decennia leken andere projecten als Gorillaz en The Good, The Bad and The Queen hem meer te interesseren – dronken van euforie over een van de beste platen uit het tweede leven van zijn jeugdband?