Recensie Avatar: The Way of Water: het spektakelstuk in 3D mist een intrige

Still uit ‘Avatar: The Way of Water’ van regisseur James Cameron. Beeld Courtesy of 20th Century Studios

James Camerons Avatar is spektakelcinema ten top. Avatar: The Way of Water is een ode aan alle blockbusters die deze reeks voorgingen, waaronder Jaws (1975), Titanic (1997) en Tarzan (1999). En net als deze films gaat Avatar 2 over de verschillen tussen twee soorten wezens. Cameron zet de mens en de Na’vi, de bosbewoners en de waterschepsels, de raszuiveren en de halfbloedjes, de kliek en de verschoppelingen tegenover elkaar en laat dan zien dat ze meer gemeen hebben dan we misschien denken.

Cameron maakt gebruik van alle clichés uit het spektakelfilmhandboek en creëert een groots, meeslepend verhaal over liefde en verlies op planeet Pandora. Daarbij is er minder focus op het innerlijke. Zo mist Avatar 2 de intrige die de eerste film kenmerkte, waarin hoofdpersonage Jake (Sam Worthington) zich bij de inheemse bevolking aansluit en een guerrillaoorlog leidt tegen zijn ‘luchtvolk’, de mensen die naar Pandora zijn gekomen om de natuurlijke rijkdommen uit te buiten.

Zonder zo’n verhaallijn leunt het vervolg nog sterker op de gevoelens van verbazing en verwondering die de beelden bij de kijker opwekken. De ruim drie uur durende film neemt zijn tijd om ons te introduceren aan de wonderen van het woongebied van de waterclan, waar Jake en zijn familie hun toevlucht hebben gezocht nu de mens is teruggekeerd op planeet Pandora.

Gedurende ruim een uur betekent dat een spektakelstuk van lichtgevende visjes, felgekleurde anemonen, halfdoorzichtige kwalletjes en allerlei ander soort waterwezens. Cameron wil dat we ons verwonderen over de natuur die de mens, zowel op het scherm als daarbuiten, aan het vernietigen is.

Maar de verwondering over de natuur en de verwondering over de techniek die haar kapot maakt gaan hand in hand. Er is evenveel bombarie wanneer we kennismaken met een reusachtig zeewezen als wanneer we kennismaken met het schip dat deze wezens opspoort, harpoeneert en doodt voor hun levensverlengend kliersap.

Dat is de centrale paradox van de Avatar-reeks, die gaat over hoe de natuur terugvecht tegen de geavanceerde techniek van de mens, maar waarvan elk gladgepoetst, digitaal geproduceerd beeld deze geavanceerde techniek ademt.

Over de digitale technieken gesproken: het 3D-effect is een stuk beter dan in de eerste film, al werkt het na dertien jaar aan technologische verbeteringen nog steeds niet altijd even goed. Vooral tijdens hevige actiescènes, wanneer de personages heel snel bewegen of wanneer de camera flink schudt, komen de beelden plots niet helemaal samen.

Maar toch, het 3D-effect maakt de Avatar-films tot wat ze zijn. Het dompelt ons onder in de wereld van Pandora, net zoals de personages in de film zich moeten onderdompelen in een vreemde wereld.