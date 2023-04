Recensie: Antropologe Martin werd gekust door een beer en leeft verder als ‘medka’: half beer, half mens

Volgens de Evenen, een Siberisch volk dat onder meer op schiereiland Kamtsjatka leeft, zijn beren de intelligentste dieren, het zijn net mensen. Beeld Getty Images

Nastassja Martin weet dat de gebeurtenis geen toeval is. Alle waarschuwingen van de lokale bevolking heeft ze in de wind geslagen door tóch de berg op te gaan, waar ze de confrontatie met de beer – haar lotsbestemming – aangaat. ‘Ik had al lange tijd alles in het werk gesteld om in de bek van de beer terecht te komen, door hem gekust te worden’, schrijft Martin in haar literaire essayistische verslag Geloven in het wild.

Hoewel Martins verhaal volstrekt origineel is – hoeveel mensen hebben immers een beer in de bek gekeken en dat overleefd om de gebeurtenis vervolgens te duiden? – is er iets met de aantrekkingskracht tussen vrouwen en beren. Denk bijvoorbeeld ook aan de wonderlijke roman Beer van Marian Engel (ook verschenen bij Koppernik met bijna hetzelfde omslagontwerp) over de liefde van een bibliothecaresse voor een beer. De (archetypische) confrontatie tussen het wilde dier en de mens maakt veel los, ook in het onderbewustzijn. Staat die beer voor macht, geweld, bescherming, moederschap?

Niet verslinden

Martin was op Kamtsjatka om de cultuur van het Siberische volk de Evenen te onderzoeken. Daar kreeg ze de Eveense naam matoecha toebedeeld, wat ‘berin’ betekent. De ontmoeting met de beer heeft haar getransformeerd; fysiek – haar gezicht zit vol littekens – maar ook geestelijk. Door deze confrontatie ervaart ze de animistische cultuur (alles is bezield) die ze al die jaren heeft onderzocht.

Martins verhaal begint op het moment dat de beer al een paar uur weg is en zij, hevig bloedend, wacht op de hulp die haar gezel Nikolaj is gaan halen. Ze wordt naar trainingskamp Kloetsji gebracht; de geheime basis van het Russische leger in deze regio. Daar hecht een oude vrouw met veel geduld haar gezicht voor ze wordt overgebracht naar een ziekenhuis in Petropavlovsk.

Het personeel is opgetogen: een vrouw die een gevecht met een beer heeft overleefd. Een wonder! Na vijf dagen kijkt Martin daas van de medicatie op een klein tv’tje naar een Russische zender waar, o ironie, Masha en de beer wordt uitgezonden. Ondertussen denkt ze aan ‘zijn tanden die zich eromheen [mijn gezicht] sluiten, aan mijn kaak die kraakt, aan mijn schedel die kraakt, aan hoe donker het is in zijn bek en zijn beladen adem, aan de verslappende greep van zijn tanden (...) Dan het besef: hij zal me niet verslinden.’

Horror

Andrej, een van de Evenen met wie Martin een hechte band heeft gekregen, bezoekt haar in het ziekenhuis. ‘Hij wilde je niet doden, hij wilde je van een merkteken voorzien. Nu ben je een medka, getekend door de beer, iemand die half beer, half mens is en tussen de werelden leeft,’ weet hij te vertellen.

Vanuit Rusland wordt Martin overgebracht naar Parijs, waar ze na een operatie besmet blijkt met een resistente streptokok die haar hele kaak dreigt te koloniseren. Ze moet wéér onder het mes. De kille, witte ziekenhuisomgeving staat in schril contrast met de overweldigende bossen waar Martin haar tijd hiervoor doorbracht. De horror van de natuur blijkt niet op te wegen tegen die van de gecultiveerde wereld.

De antropologe schrijft al jaren over het grensgebied tussen twee werelden, of zoals ze schrijft: ‘waar je het risico neemt te veranderen, vanwaar een terugkeer moeilijk is.’ Je hoeft niet bijgelovig te zijn en geen deterministische levensvisie te hebben om Martins verlangen naar duiding volledig te kunnen begrijpen. Haar ervaring is er, hoe gruwelijk ook, een waarvan het antropologenhart sneller gaat kloppen. De beer biedt een opening naar de wereld van Evenen die te midden van de natuur dicht bij de wilde dieren leven en daar ideeën over koesteren die haaks op de westerse staan. Ineens is ze niet meer alleen buitenstaander en onderzoeker, maar wat dan wel?

Weerspiegeling van de ziel

Ze weet het niet zo goed. De lezer voelt haar frustratie en angst om zich te verliezen in vaagheid. Daar zit je met je traumatische ervaring, die in Frankrijk een hoog freakgehalte heeft, maar waar de Evenen niet van opkijken. Dit was voorzien. In Frankrijk gaat Martin geen antwoord op haar vragen vinden. Na haar operatie gaat ze terug, vastbesloten als ze is dat ze bij de Evenen beter kan herstellen in de beslotenheid van de warme hut van Darja, een soort moederfiguur.

Vasja vertelt haar daar dat beren de intelligentste dieren zijn, het zijn net mensen. Martin had de beer nooit recht in de ogen mogen kijken: ‘Beren kunnen er niet tegen om mensen recht in de ogen te kijken, omdat ze daarin de weerspiegeling zien van hun eigen ziel,’ zegt hij. Het doet haar denken aan wat de Franse auteur Jean-Pierre Vernant schreef in zijn boek La mort dans les yeux over de mens die verdrinkt in de blik van de macht. Door de animistische visie van de Evenen steeds te toetsen aan gedachten, citaten van schrijvers en haar eigen notities, formuleert ze op poëtische wijze een antwoord op haar vraag dat allerminst vaag is, eerder veelstemmig en fascinerend.

Martin herschrijft: ‘Op de vijfentwintigste augustus 2015 is het niet: een beer valt ergens in de bergen van Kamtsjatka een Franse antropoloog aan. Het is: een beer en een vrouw komen elkaar tegen en de grenzen tussen de werelden imploderen.’

