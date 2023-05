Recensie: Andries Tunru is de circusartiest onder de cabaretiers

Zingen, acteren, rappen, improviseren: Andries Tunru is een rasentertainer die zijn trukendoos graag wijd opengooit. Toch voelt In theorie bij nadere beschouwing wat onpersoonlijk aan.

Op de piano ligt een verzwaringsdeken. Daar kruipt Tunru graag onder als hij overprikkeld raakt. De cabaretier hunkert naar orde en regelmaat in een wereld die zo weinig overzichtelijk is.

Althans, dat hoor je hem zeggen. Wie nu een zwaarmoedige man voor zich ziet, zal zijn beeld danig moeten bijstellen. Tunru is een knappe, beetje gelikte en op het oog zeer extraverte jongen. Daar kan hij verder ook weinig aan doen, maar het maakt dat die innerlijke strijd niet erg geloofwaardig overkomt. Zou hij het onderwerp van de voorstelling daarom zo vaak benoemen?

Het kan natuurlijk best dat er achter dat vrolijke gezicht inderdaad veel gebeurt. Tunru doet echter weinig moeite om dat invoelbaar te maken. In theorie, zijn tweede voorstelling, is vooral een soort circus. Hij rijgt zorgvuldig georkestreerde nummers in hoog tempo aan elkaar, waardoor je al snel de neiging krijgt om oeh en ah te roepen.

Bløf

Dat is overigens niet ten onrechte, want de meeste zijn ook echt goed. De scène waarin het publiek moet raden of een bepaalde zin uit het oeuvre van Bløf komt of in het programma van een politieke partij stond is lollig, slim en heeft nog zeggingskracht ook. Hetzelfde geldt voor het heerlijke eindlied en een handvol andere vondsten, zoals een nieuwe versie van Het land van..., waarin Lange Frans terugkijkt op de keuzes die hij de afgelopen jaren maakte.

Tunru beheerst elk aspect van zijn vak en babbelt zeer ontspannen met het publiek. Maar als de show dan even inzakt, wanneer hij zich veel te theatraal verbaast over het feit dat Berend Botje geen beer is bijvoorbeeld, kijk je plots dwars door hem heen. Wie is deze jongen nou écht?