Recensie: Als het over de zon, bomen of bergen gaat, wordt Tsushima lyrisch in deze Japanse klassieker

Regelmatig fantaseert hoofdpersoon Takiko over de bergen in de regio waar haar moeder opgroeide en ze verlangt ernaar ze te zien. Beeld Getty Images

Op een bloedhete zomerse dag gaat Takiko naar een kraamkliniek om te bevallen van haar zoon. De vader is een getrouwde man met wie ze een korte, lusteloze affaire heeft gehad. Takiko’s ouders schamen zich kapot voor het alleenstaande ouderschap van hun dochter.

Noodgedwongen woont Takiko met hen en haar jongere broer samen in een piepklein appartement. Ze is de kostwinner. Haar vader is een agressieve, werkloze alcoholist met wie ze regelmatig een handgemeen heeft en haar moeder een klaagzieke, terneergeslagen vrouw die niet bij machte is om het lot in eigen hand te nemen.

Het is opvallend hoe gelaten de jonge vrouw het leven ondergaat. De affaire waar haar zwangerschap het resultaat van is, heeft ze zonder plezier ondergaan: ‘Hoewel ze niet kon verklaren waarom, vervulde de hartstocht van een man haar altijd met medelijden.’ Nog voor ze ontdekte dat ze zwanger was, is hij met zijn gezin naar een andere stad verhuisd.

Rotbaantjes

Gedetailleerd beschrijft Tsushima hoe Takiko het leven door ploetert: een aaneenschakeling van rotbaantjes, zorgtaken en pogingen contact met haar vader te vermijden. Regelmatig fantaseert ze over de bergen in de regio waar haar moeder opgroeide en ze verlangt ernaar ze te zien.

Haar leven neemt een andere wending als ze een baantje krijgt als plantenverzorger en -bezorger. Ze is gek op planten en al snel ook op collega Kanbayashi, die een zoon met down- syndroom heeft. Met hem praat ze over de grote liefde voor hun beider zoons. Het maatschappelijke taboe van het alleenstaande ouderschap weegt net zo zwaar op haar als dat van het hebben van een verstandelijk beperkt kind op Kanbayashi. Als ze een keer met hem mee mag naar de kassen boven op een berg, komt een droom uit.

Houterige zinnen

Het verhaal is geschreven in vlakke, soms houterige mededeelzame zinnen, maar als het over de zon, bomen, bergen of Kanbayashi gaat, wordt Tsushima lyrisch en kan haar hoofdpersonage haar hart ophalen. Over de populier voor de kraamkliniek: ‘Tegen de avond werd de boom overgoten door het licht van de ondergaande zon en gloeide hij op z’n glorieust.’

Net als in Tsushima’s eerdere roman Domein van licht (1979), over een gescheiden moeder die in een zonovergoten appartement haar leven opnieuw probeert vorm te geven, speelt de zon een wezenlijke rol. Die geeft de roman glans en biedt troost. Het licht dat door de zinnen heen sijpelt maakt het boek onvergetelijk.