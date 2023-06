Recensie: Als de Libanese popzangeres Nawal El Zoghby verschijnt, is duidelijk: hier arriveert een ster

Popzangeres Nawal El Zoghby veroorzaakte tijdens festival Souk een elegante moshpit in het Concertgebouw. Beeld Govert Driessen

De deuren van het Concertgebouw openden vrijdag en zaterdag vroeg en sloten laat. Tijdens festival Souk viel er zowel voorafgaand als na afloop van het concert in elke hoek van het gebouw iets te beleven. Bezoekers luisterden in de foyers naar muziek, lieten tarotkaarten leggen, kochten iets op de souk (Arabische markt), of sloten aan in de lange rij voor de couscous. Er liepen opvallend veel jonge mensen rond, de sfeer was uitgelaten en energiek.

De hoofdprogrammering in de Grote Zaal bestond uit twee concerten. We begonnen met een ‘Tijdreis langs de Nijl’, met muziek van onder anderen componisten Ahmed Adnan Saygun (1907-1991) en Abdel Wahab (1902-1990). De selectie korte stukken en delen werd aan elkaar geweven door acteur Sabri Saad El Hamus, geïntroduceerd als de ‘reisleider’. Een fijne toevoeging – met zijn pakkende omschrijvingen wist hij een prachtig beeld te schetsen van de muziek, componisten en de Nijl.

Groove

De gehele avond stond het Nederlands Kamerorkest op het podium. Het orkest speelde bekwaam, al duurde het even voor het echt op dreef was. Sommige stukken voelden te gepolijst aan en misten de gegrondheid en vrijheid waar de muziek om vraagt. Dit viel extra op toen de solisten een voor een op het podium verschenen en de muziek direct op z’n plek viel. Op deze momenten viel de zaal meteen stil en verdween het geroezemoes, bijvoorbeeld wanneer solist Haddinqo het orkest solo inleidde op de masenqo, een Ethiopisch snaarinstrument.

Langzaam maar zeker kwam het orkest echter in de juiste groove, mede dankzij de ijzersterke ritmesectie. De contrabassisten en percussionisten waren in topvorm en stuwden ook de rest naar voren. Er ontstond een prachtige uitvoering van Escalay van Hamza el Din (1929-2006), ‘De Jimi Hendrix van de oed’, aldus Saad El Hamus. Ook Concerto for Strings van Pehr Henrik Nordgren (1944-2008) was wonderschoon, als begeleiding voor twee fenomenale dansers van Het Nationaal Ballet, Qian Liu en Artur Shesterikov, die in een meeslepende choreografie van Remi Wörtmeyer de symboliek van de samenkomende Witte en Blauwe Nijl in beeld brachten.

Libanese popmuziek

Na de pauze was het tijd voor de Libanese popzangeres Nawal El Zoghby. Zodra ze boven aan de Concertgebouwtrap verscheen, was het meteen duidelijk: hier arriveert een ster. Al snel was het merendeel van de zaal klaar met de belemmerende stoelen en bewoog het publiek zich naar voren, waar recht voor het uitgebouwde podium een extreem elegante versie van een moshpit ontstond. Er werd meegezongen, gedanst, geklapt. Een feestelijk succes – op naar de volgende editie.