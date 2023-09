Recensie: Al met al is Juice van Heleen van Royen een zeldzaamheid: een kritisch en vermakelijk boek over de tijdgeest

Beeld Getty Images

Het moet verleidelijk zijn: je schrijft een roman over de tijdgeest, en die idiote tijdgeest blijft je maar munitie geven voor een schotschrift, of op zijn minst voor moddervette satire.

Probeer dan maar eens uit de buurt te blijven van simpele afrekeningen, van typetjes en open deuren. Dat Heleen van Royen daar met Juice vrijwel het hele boek in slaagt is op zichzelf al een prestatie: ze omzeilt de valkuilen van de vette satire, verpakt serieuze kritiek in een speels verhaal en laat de duidelijk herkenbare generatie nufiguren, tot de vegavlogger en juicekoningin aan toe, steeds nét in hun waarde.

Al met al is Juice een zeldzaamheid: een kritisch en vermakelijk boek over de tijdgeest, geschreven door iemand die daar niet alleen de belachelijkheid van inziet, maar die de tijd ook aanvoelt, en juist daardoor precies weet waar de ruimte zit voor spot en kritiek.

Chantage en ophitsing

Maakt dat Juice tot een genuanceerd boek? Subtiel? Moeten we tussen de regels door lezen? Nou, nee. Het belangrijkste conflict, het machtsspel waar alles om draait, is dat tussen artiestenmanager Claire Jansen en juicekoningin Angel de Vos.

Vergeleken bij die laatste is Yvonne Coldeweijer een toonbeeld van terughoudendheid en goede smaak. Angel deelt niet alleen elk BN’er-gerelateerd relatienieuwtje dat haar ‘speurneuzen’ haar toespelen, maar post zonder aarzelingen ook gevoelige medische informatie en deinst niet terug voor wat chantage en ophitsing om het af te maken.

Een gevaarlijke, verbeten trut zonder een spoortje charme, met honderdduizenden trouwe volgers en een waardige aartsvijand voor de toegewijde Claire, die om haar artiesten uit de wind te houden een pact sluit met de roddelduivelin zelf.

Onzalig plan natuurlijk, dat op alle mogelijke manieren uit de hand loopt. In korte hoofdstukken, overwegend vanuit de eerste persoon verteld door Claire, volgen we hun strijd. Die begint met relatief onschuldige juice over een van Claires artiesten – een vegavlogger die betrapt is met een pak hamburgers in haar boodschappenmandje – en ontaardt binnen de kortste keren in misdaad en geweld, en in allerlei tragedies die steeds dichter aan Claires persoonlijke leven raken.

Gouden vondst

Van Royen houdt je nieuwsgierig door af te wisselen met thrillerachtige hoofdstukken, verteld vanuit de derde persoon. We weten dat er een slachtoffer is, iemand die van een hoog gebouw geduwd of gesprongen is. We weten ook dat ene Pannenkoek schulden heeft bij de verkeerde mensen, maar verder houdt Van Royen de achtergronden en verbanden lang achter de hand.

We weten zelfs niet wie het slachtoffer is, of wat de precieze schade, we weten niet eens het geslacht van het slachtoffer, want, zegt de brave dienstdoende agent tegen zijn collega: ‘Zolang de identiteit van een slachtoffer nog niet is vastgesteld, spreken we voortaan over hen.’

Als de hoofdagent tegensputtert – ‘dit is toch duidelijk een ...’ – wordt hij meteen afgekapt: ‘Sst! (...) Hen kan je misschien horen. Het kan heel belastend zijn als hen zich niet voelt zoals jij hen ziet.’

Dat dialoogje is zowel volstrekt geloofwaardig als komisch, de eerste en zeker niet de laatste keer dat Van Royen precies de juiste toon vindt om een hedendaagse worsteling te vatten. Ook niet onbelangrijk: de onzekerheid rondom de identiteit van ‘hen’ is een gouden vondst voor het verhaal.

Suf en gemakzuchtig

Dat kon ook wel een reeks prikkelende vragen gebruiken, want voor de spanning is de roman vrijwel volledig afhankelijk van de gebeurtenissen en de achtergehouden informatie. De stijl en de persoonlijke worstelingen staan daar in dienst van. Van Royens zinnen zijn in het beste geval direct en adequaat en in mindere passages suf en gemakzuchtig, bijvoorbeeld als ze Claire laat verzuchten: ‘Het frustreert me dat ik mijn artiest niet kan helpen. Er moet toch een uitweg zijn, een manier om het tij te keren. Ineens heb ik een idee.’

Of: ‘Terwijl de tranen over mijn wangen glijden, denk ik aan alle ellende van de afgelopen weken. Aan de fouten die ik heb gemaakt en de lessen die ik heb geleerd.’

Wat in meer algemene zin geldt voor satire over het nu gaat in zekere zin ook op voor Van Royens boeken, en absoluut voor Juice. Er is genoeg op aan te merken, je hoeft niet lang te zoeken naar munitie voor kritiek.

Maar dan mis je ook iets cruciaals: intrigerende, vermakelijke duiding; luchtig, scherp, no-nonsensecommentaar op hedendaagse kwesties. Je mist de kern als je je beperkt tot stijlkritiek of spot.