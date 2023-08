Recensie After Work: zijn we echt zo verslaafd aan werk dat extra vrije tijd ons ongelukkig maakt?

Wat moeten we straks met onze vrije tijd als robots ons werk hebben overgenomen? De documentaire After Work toont op indringende wijze dat ons in de toekomst grote dilemma’s wachten.

Welk land heeft de minst gezonde verhouding met het arbeidzame bestaan? Zuid-Korea lijkt de grootste kanshebber. De documentaire After Work toont onder anderen een bezorgde dochter en haar aan werk verslaafde vader. Hij werkt dagelijks van zeven uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds, vertelt hij in zijn kantoor, een grijze ruimte, verlicht door het schijnsel van zijn computer. Zijn dochter: “Ik heb vreselijk met hem te doen. Hij weet niet beter.”

Omdat haar vader geen uitzondering is, nam de Koreaanse overheid maatregelen. Er volgde een reclamecampagne die minder werken promootte en bij sommige bedrijven gaan de computers om zes uur ’s avonds automatisch op slot. Maar of het helpt?

De Zweeds-Italiaanse regisseur Erik Gandini laat in deze knappe documentaire zien hoezeer onze identiteit de afgelopen eeuwen vervlochten is geraakt met ons werk. Hij slaat de kijker daarbij om de oren met enkele bijzonder treffend gecaste personages die vertellen over hun arbeidzame leven of juist hun gebrek daaraan.

Ook laat hij onderzoekers duizelingwekkende cijfers onthullen. Zo blijken ze in de Verenigde Staten bijna net zo verstrengeld met hun werk als in Zuid-Korea. Met z’n allen laten Amerikanen jaarlijks 578 miljoen vakantie-uren onbenut. Ook als dat betekent dat een aanzienlijk deel van die uren niet meer kan worden opgenomen, verkiezen de Amerikanen werk boven vrije tijd.

Een ander onderzoek toont dat wereldwijd maar 15 procent van de werknemers zich echt betrokken voelt bij zijn baan. De overgrote meerderheid voert zijn werk uit omdat dat nu eenmaal wordt verwacht of is zelfs zo gefrustreerd door gebrek aan waardering dat hij of zij eigenlijk nauwelijks meer functioneert.

Geestdodend werk

Pas halverwege After Work werpt Gandini zijn hoofdvraag op. Nu automatisering en kunstmatige intelligentie de menselijke capaciteiten steeds vaker te boven gaan, wordt de menselijke arbeidskracht steeds meer vervangbaar. Lukt het ons werk een andere plek te geven in ons leven? Is het eigenlijk goed nieuws als robots straks talloze mensen overbodig maken?

Ja, zou je zeggen als je de beelden ziet van lopendebandmedewerkers van een afvalsorteerbedrijf. Niemand zou dit compleet geestdodende werk mogen doen, denk je al snel.

Maar wat als AI straks nog meer overneemt? Kunnen we eigenlijk wel zonder een dwingende levensvervulling? De calvinistische geest heeft overal ter wereld bezit genomen van werknemers voor wie ledigheid des duivels oorkussen is. En daarbij: als je arbeid straks niet meer nodig is, kun je jezelf dan nog wel nuttig voelen?

Gandini laat het trekken van conclusies over aan de kijker, maar voor iedereen is duidelijk: er komen nog moeilijke dilemma’s op ons af. Want zelfs de combinatie van overvloedig geld en fysiek noch geestelijk belastend werk levert soms bizarre situaties op.

Zo is in Koeweit voor alle ingezetenen een baan gegarandeerd. Wie wil, kan altijd bij de overheid terecht. Ook als daar helemaal niets te doen is. After Work toont het gevolg: weggestopt in de kelders van ministeries doden volkomen overbodige employees hun tijd met films en series kijken op hun laptop.

After Work, donderdag 24 augustus, 22.10 uur, NPO 2, en op NPO Start