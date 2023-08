Recensie: Adriaan van Dis schrijft schitterend over zijn surrogaatoma, maar toondoof over het heden

Met Naar zachtheid en een warm omhelzen richt Adriaan van Dis een monument op voor zijn grootvaders dienstmeid, die een cruciale rol speelde in zijn opvoeding. Een mooi en overtuigend tijdsbeeld – maar wat doen die zwakke stukken over het hier en nu ertussen?

Een schijtluis en een zenuwpees. Een vreemde binnen zijn gezin, hopeloos anders dan zijn oudere zussen: ‘verkeerde kleur en onder de spikkels’. Een onwettig kind, geen zuivere Van Dis, door zijn familiewapen staat een bastaardbalk. Wat niet betekent dat de familie-erfenis hem bespaard blijft. Van jongs af aan krijgt Adriaan minstens een halve eeuw aan oorlogs- en migratietrauma’s over zich uitgestort.

Zijn moeder vindt dat hij tot rust moet komen, en stuurt hem voor een lange zomer naar zijn grootvader, beneden de rivieren. Zijn grootvader vindt dat het maar eens afgelopen moet zijn met Adriaans ‘gewiebel’: ‘Meidengedoe!’ Alleen zijn Ommie geeft hem steun en liefde.

‘Een grootmoeder uit een sprookjesboek’, vinden Adriaans vrienden. Weten zij veel dat ze in de kleinste kamer van het hoge huis slaapt, en niet Adriaans oma, maar de dienstmeid is, die voor haar eeuwige gezwoeg alleen met kost en inwoning beloond wordt – en nu, jaren na haar dood, met deze roman vol liefdevolle, al dan niet verzonnen herinneringen. Meer nog dan een nauwkeurig zelfportret van de kunstenaar als jongeman, inclusief kuiltje in de kin, is Naar zachtheid en een warm omhelzen een monument voor Van Dis’ Ommie.

Adriaan van Dis Beeld VPRO

Alles bonkie?

Had hij het daar maar bij gelaten. Helaas worden de hoofdstukken over de 9-jarige Adriaan en zijn verwarrende zomer met Ommie doorsneden met passages die zich in het hier en nu afspelen.

In een soort making of schrijft Van Dis vanuit de eerste persoon over zijn onderzoek naar Ommie en de aan haar verbonden jeugdherinneringen, over de aanleiding voor dit boek, maar ook over zijn mijmeringen en ontmoetingen in het park, over de oorlog in Oekraïne en een virtual reality-avontuur.

In de jeugdepisodes, die gelukkig een groter deel van de roman beslaan, zien en horen we de zuivere Van Dis. Simpele, beeldende, doeltreffende beschrijvingen. Ritmisch, poëtisch, muzikaal. Het gaat fout zodra Van Dis hedendaagse personages, of beter gezegd figuranten opvoert, en al helemaal als hij zich aan jongerentaal waagt. Toondove, tenenkrommende alinea’s. Pijn aan je oren: ‘Ricardo gaf me een boks: ‘What’s up, bro? Alles bonkie?’’

Laten we zeggen dat Ommie en het boek het verdienen om beoordeeld te worden op die zuivere stukken – die prachtig zijn. Die wel.