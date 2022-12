Recensie: Adès en Widmann, zelf grote jongens, eren de grote componisten uit het verleden

Componist/klarinettist Jörg Widmann is een onderzoeker, nieuwsgierig naar de mogelijkheden van een instrument. Beeld Marco Borggreve

Een extra donkere Grote Zaal in Het Concertgebouw, alleen een spotje op de speler. Hoornist Saar Berger blaast zijn noten onder de openstaande klep van de vleugel. Zodra hij even stilvalt blijft de resonantie van de pianosnaren over, een wonderschone echo, een vergezicht. In die echo zit alles: muziek, stilte en het niets.

We luisteren naar Air van Jörg Widmann, die dit seizoen bij de ZaterdagMatinee uitgebreid in beeld is. De Duitse componist en klarinettist kwam eigen werk dirigeren, en had ook zijn Freie Stücke geprogrammeerd – met de nadruk op ‘Freie’. En het grillige Liebeslied, waarin liefde en verdriet om aandacht schreeuwen. De viool, piano en tamtam gaven uitdrukking aan hartstocht en ellende.

Naast ouder werk bracht Widmann een wereldpremière mee: Tartaros werd gespeeld door het steengoede Ensemble Modern, dat exact wist wat het deed en de veelheid aan materiaal met overtuiging uitvoerde. “Dit is Varèse 2.0,” hoorden we iemand zeggen, en dat klopte precies. Toch konden de oren van velen uit de samenklank van dertien instrumenten geen wijs worden.

Jörg Widmann is een onderzoeker, nieuwsgierig naar de mogelijkheden en de technische kanten van een instrument. Hij zoekt naar wat net niet kan, en dus moet er een oplossing gevonden worden door de musicus van dienst. De intensiteit van zijn werkwijze hoor je terug in zijn muziek: tijdens het componeren drukt hij de punt van het potlood zowat door het papier.

Composities uit een brok graniet

Collega en generatiegenoot Thomas Adès deed een dag eerder de Grote Zaal aan, eveneens als dirigent in eigen werk. Deze Brit hakt composities uit een brok graniet, hij bevrijdt de muziek die erin opgesloten zit. Wat daarna klinkt is een afgerond, vrij ademend geheel. Adès en Widmann hebben gemeen dat ze de groten uit het verleden eren. Ze proberen niet opnieuw het wiel uit te vinden, maar passen hun eigen handtekening toe op beproefde basisformules.

Adès was aan het werk gegaan voor zijn goede vriend Kirill Gerstein, en gaf hem het Pianoconcert cadeau dat Gerstein speelde met het Concertgebouworkest. Rachmaninov, Liszt, Britten, allemaal zijn ze terug te horen in dit driedelige werk, waarvan de pianist aanvankelijk dacht: onspeelbaar. Doorzettingsvermogen bracht hem tot een topprestatie in dit zwaarbeladen klankamalgaam.

Een typische Adès kwam naar voren in The Exterminating Angel Symphony, een samenvatting van zijn gelijknamige opera, robuust gedirigeerd. De riante zaalakoestiek vraagt om een genuanceerdere aanpak, maar dat Adès een fenomenaal componist is, lijdt geen twijfel. Zo bood Het Concertgebouw afgelopen weekeinde onderdak aan twee hele grote jongens, die eenzaam aan de top van het hedendaagse componeren staan.